Kreuzbandriss: Dominik Martinovic fehlt dem SSV Ulm 1846 Fußball lange

Der Ludwigspark in Saarbrücken scheint kein gutes Pflaster für den SSV Ulm 1846 Fußball zu sein. Seit fast 40 Jahren haben die Spatzen dort nicht mehr gewonnen. Der letzte Sieg gelang am 12. März 1988 in der 2. Bundesliga, Torschützen für den SSV waren damals Klaus Perfetto und Waldemar Steubing. Am Dienstagabend traf lediglich Verteidiger Marcel Seegert. Sein Kopfballtreffer zum zwischenzeitlichen 1:1 war zu wenig für den Zweitliga-Absteiger, für den das 1:3 bereits die vierte Niederlage im sechsten Saisonspiel war. Entsprechend angespannt ist die Stimmung in Ulm.

Im Internet machen Anhänger ihrem Unmut schon seit Wochen Luft. Die (zugegebenermaßen nicht immer ganz sachlichen) Diskussionen drehen sich vor allem um die Qualität des Kaders und das Spielsystem. Im Mittelpunkt der Fan-Kritik stehen Geschäftsführer Markus Thiele und Trainer Robert Lechleiter. Die haben zwar die sportliche Verantwortung, auf dem Platz müssen es aber letztlich die Spieler selbst richten. Nach dem nächsten Rückschlag in Saarbrücken kritisierte Lechleiter die Leistung seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit. In der Pressekonferenz sagte er: „Wir haben es da versäumt, sauberer Fußball zu spielen. Wir waren oftmals fehlerbehaftet im Passspiel,“ Torhüter Christian Ortag sprach von einer „verdienten Niederlage“ und meinte weiter: „Wir sind in der ersten Halbzeit viel hinterhergelaufen, haben uns dann aber freigeschwommen. Das ist ein positiver Aspekt. Nach dem Ausgleichstreffer hatten wir zum Teil die Kontrolle über das Spiel.“ Das sah auch Torschütze Seegert so. Er erklärte: „Wir hatten nach dem Seitenwechsel und meinem Treffer das Momentum eigentlich auf unserer Seite, haben es aber versäumt, das zu nutzen.“ Lechleiter war mit den zweiten 45 Minuten ebenso zufrieden. Sein Team habe genau das umgesetzt, was man in der Kabine besprochen hatte. „Wenn man so zurückkommt und auch am Drücker ist, malt man sich schon aus, auch Punkte mitzunehmen“, erklärte der Trainer. Das gelang den Spatzen nicht.

Dominik Martinovic hat sich das Kreuzband gerissen

Am Mittwoch war erst einmal trainingsfrei. Zeit für die Spieler, sich zu erholen. Auch mental. „Uns bleibt nichts anderes übrig, als das Spiel schnell abzuhaken. Am Sonntag geht’s weiter“, sagte Christian Ortag. Sein Mannschaftskamerad Seegert weiß auch, was gegen den SSV Jahn Regensburg besser laufen muss: „Wir müssen im Spiel mit dem Ball mutiger agieren, unseren Matchplan klar umsetzen und die gegnerische Abwehr beschäftigen.“ Letzteres ist in erster Linie die Aufgabe der Stürmer. Dass mit Dominik Martinovic ausgerechnet einer der großen offensiven Hoffnungsträger länger ausfällt, schmerzt den SSV Ulm 1846 Fußball gewaltig. Er hatte sich gleich bei seinem ersten Drittliga-Einsatz im Spatzen-Trikot in Aachen verletzt. Schwerer als zunächst gedacht.

Das sagt SSV-Geschäftsführer Markus Thiele zur Verletzung des Routiniers

Schon am Dienstag machte die Nachricht vom Kreuzbandriss die Runde, am Mittwoch folgte die Bestätigung seitens des Vereins. Der 28-Jährige wird zeitnah operiert und anschließend mit der Reha beginnen. SSV-Geschäftsführer Markus Thiele sagt: „Das ist ein Schock für uns alle und besonders für Dominik. Er hat sich super bei uns eingefunden und gleich gezeigt, welche Qualität er hat. Für ihn tut es mir besonders leid. Es gilt nun, noch enger zusammenzurücken und nicht zu hadern. Auch dieser Rückschlag wird uns nicht aus der Bahn werfen, wir haben großes Vertrauen in unsere Mannschaft.“