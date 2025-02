Der Videoschiedsrichter steht dem Ulmer Sieg im Weg

Engagement und Leidenschaft waren ihnen allen nicht abzusprechen. Den Spielern des SSV Ulm 1846 Fußball auf dem Rasen und den Spatzen-Fans auf den Rängen. Sie gaben alles und mussten sich am Ende wieder einmal mit einem Unentschieden begnügen. 0:0 endete die Zweitliga-Partie im Donaustadion, nach deren Ende noch lange und rege über einen womöglich spielentscheidenden Aufreger nach gut einer Stunde diskutiert wurde.

Trainer Thomas Wörle musste wieder einmal umstellen. Denn neben den gesperrten Dennis Dressel und Maurice Krattenmacher meldete sich Abwehrchef Philipp Strompf kurz vor der Partie krank. Seinen Posten auf dem Rasen übernahm Kapitän Johannes Reichert, der zuletzt nur noch die Rolle des Einwechselspielers innehatte. Am taktischen Konzept der Spatzen änderte das freilich nichts. Sie waren als Gastgeber gewillt, mutig nach vorne zu spielen. Doch schon im Aufbau unterlief ihnen der eine oder andere Fehler. So kamen sie zunächst nicht wirklich voran auf dem Weg in Richtung gegnerisches Tor. Das lag allerdings nicht nur an den Ulmern selbst, sondern auch am aggressiven Pressing der Gäste aus dem Saarland. Die wollten in der Anfangsphase gar keine eigenen Akzente setzen, blieben lieber in Lauerstellung.

Mitte der ersten Halbzeit vergeben die Ulmer reihenweise gute Chancen

Auf den ersten Torschuss der Partie mussten die Fans im Donaustadion eine Viertelstunde warten. Der Abschluss von Ulms Oliver Batista Meier war zwar nicht platziert genug, aber der Auftakt einer starken Phase des SSV. Gleich mehrfach lag der Führungstreffer in der Luft. Der Wille war da. Es fehlte wie so oft in dieser Saison jedoch das letzte Quäntchen. Mal drüber, mal vorbei, mal zu hektisch. Um ein Haar wären die Spatzen stattdessen kurz vor der Pause nach einer eigenen Ecke eiskalt ausgekontert worden, als beim schnellen Elversberger Angriff plötzlich jegliche Ordnung in der Abwehr fehlte. Doch Christian Ortag war zur Stelle – und hielt das 0:0 fest, mit dem es schließlich auch in die Kabinen ging.

Wut auf den Videoschiedsrichter: Gaals Tor wird zurückgenommen

Man hatte auch nach Wiederanpfiff das Gefühl, dass bei den Hausherren im Vorwärtsgang an diesem Tag einfach nicht alle Rädchen ineinandergriffen. Immer wieder stand Kapitän Reichert wild gestikulierend auf dem Platz, kommunizierte viel mit seinen Mitspielern. Doch Telalovic und Co. kamen einfach nicht in Fahrt, wurden aber auch – das muss zu ihrer Ehrenrettung erwähnt sein – zu selten vielversprechend in Szene gesetzt. Wörle war das scheinbar auch aufgefallen, er brachte nach gut einer Stunde mit Robert Leipertz und Felix Higl zwei frische Kräfte. Auf das ersehnte Erfolgserlebnis mussten die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht lange warten: Nach einer Ecke war Tom Gaal mit dem Kopf zur Stelle und traf (61.). Dachten alle. Doch der Videoschiedsrichter schritt ein und nahm den Treffer nach minutenlanger Überprüfung wegen einer Abseitsstellung zurück. Wieder so ein fragwürdiger Moment in der ohnehin schon sehr angespannten Beziehung zwischen den Spatzen und den Schiedsrichtern. Timo Gansloweit und sein Team trugen an diesem Nachmittag mit vielen ihrer kleinlichen Entscheidungen nicht unbedingt dazu bei, das Verhältnis zu verbessern.

Dabei kann der Aufsteiger derzeit wahrlich keine Nebenschauplätze brauchen. Auf dem Rasen hinterließ die Szene jedenfalls Spuren. Der SSV erholte sich nur schwer von diesem Rückschlag. Von Elversberg kam spielerisch nach wie vor wenig bis gar nichts. Es war längst ein zerfahrenes Duell mit vielen Nickligkeiten geworden. Max Brandt (89.) und Lucas Röser (90.) hätten in der Schlussphase für den Lucky Punch sorgen können, doch der eine verfehlte das Tor, der andere traf den Ball nicht richtig. Auch bei einem Schuss in der Nachspielzeit hatte Elversberg Glück, dass Lennart Stoll das Visier nicht genau eingestellt hatte und knapp verzog. 0:0 hieß es am Ende - und der SSV Ulm 1846 Fußball wartet seit mittlerweile über 300 Minuten auf seinen nächsten Treffer.

So haben sie gespielt

SSV Ulm 1846 Fußball: Ortag – Kolbe, Reichert, Gaal – Rösch (79. Meier), Hyryläinen, Bandt, Allgeier (88. Stoll) – Batista Meier (88. Röser), Telalovic (59. Higl), Keller (59. Leipertz).

SV Elversberg: Kristof – Neubauer, Rohr, Pinckert, Baum – Zimmerschied (68. Gerezgiher), Feil (46. Sickinger), Damar (86. Ebnoutalib), Fellhauer (68. Schnellbacher), S. Sahin (86. Schmahl) – Asllani.

Tore: Fehlanzeige.

Gelbe Karten: Gaal, Reichert, Hyryläinen, Higl – Fellhauer, Rohr, Schmahl.

Zuschauer: 11.735.

Schiedsrichter: Timo Gansloweit (28, Dortmund).

Wetter: 10 Grad, bewölkt.