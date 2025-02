0:2 in Nürnberg: Bitteres Déjà-vu für den SSV Ulm 1846 Fußball

Sie hatten sich so viel vorgenommen, waren eine Stunde lang auf Augenhöhe und erlebten dann ein bitteres Déjà-vu. Wie vor einer Woche im Heimspiel gegen Paderborn (0:2) musste der SSV Ulm 1846 Fußball auch beim 1. FC Nürnberg nach einem Platzverweis lange in Unterzahl klarkommen. Das Konzept war dahin, zwei späte Gegentore besiegelten die elfte Saisonniederlage.

Die Spatzen begannen mutig, setzten die Franken schon tief in deren Hälfte unter Druck und hatten mehr vom Spiel. Allerdings ohne dabei richtig gefährlich zu werden. Rund um den gegnerischen Strafraum lief der Ball gut durch die eigenen Reihen, die Nürnberger Abwehr war aber nicht zu knacken. Auf der anderen Seite lief offensiv in der Anfangsphase noch weniger. Die Torschussstatistik nach 20 Minuten: 0:4. Am aussichtsreichsten aus SSV-Sicht war ein Freistoß, den Oliver Batista Meier aus gut 18 Metern knapp übers Tor setzte.

Niklas Kolbe muss angeschlagen vom Feld, für ihn kommt Johannes Reichert

An der verbissenen Zweikampfführung war deutlich zu spüren, dass es für beide Mannschaften um viel ging. Der FCN wollte in der Tabelle den Anschluss nach oben nicht verlieren, der SSV wieder weg von den Abstiegsrängen. Man ging nicht zimperlich miteinander um, das Spiel war zerfahren. Die Gastgeber wurden mit der Zeit dominanter, bis zum Tor kamen sie aber nach wie vor nicht durch. Julian Justvan war gut zugestellt, Stefanos Tzimas wurde im Teamwork überwiegend aus der Gefahrenzone ferngehalten.

Es gab in der Halbzeitpause für Ulm demnach wenig zu meckern, aber trotzdem Grund zum Wechseln. Niklas Kolbe war nach einem Laufduell Ende der ersten Hälfte bereits behandelt worden. Für ihn ging es nicht mehr weiter. Kapitän Johannes Reichert, zunächst auf der Ersatzbank, übernahm Kolbes Position in der Abwehrkette.

Maurice Krattenmacher fliegt nach einer „Schwalbe“ vom Platz

Die Gäste hatten nach Wiederanpfiff die erste Chance (47.), erneut durch Batista Meier. Doch der scheiterte an Nürnbergs Torwart Jan Reichert. Dann folgte die Szene, die dem Spiel die entscheidenden Wendung gab: Maurice Krattenmacher flog mit Gelb-Rot vom Platz. Nach der ersten Verwarnung in Halbzeit eins wegen eines Foulspiels ging er in der 59. Minute im Nürnberger Strafraum ohne gegnerischen Kontakt zu Boden. Elfmeter gab es dafür natürlich nicht. Dafür dezimierte er mit dieser Unsportlichkeit sein Team und stellte es vor eine gewaltige Herausforderung. Denn Nürnberg wurde stärker, hatte binnen weniger Minuten vier, fünf aussichtsreiche Abschlüsse. Der Aufsteiger kam nur noch zu gelegentlichen Entlastungsangriffen, zu Torschüssen gar nicht mehr. Nürnberg glänzte nicht, hatte aber die individuelle Qualität, die letztlich den Unterschied ausmachte. Casper Jander traf von der Strafraumkante millimetergenau in den Torwinkel zum 1:0 (86.), Janis Antiste eroberte den Ball nach einem misslungenen Querpass der Gäste und setzte in der Nachspielzeit mit dem 2:0 den Schlusspunkt (90.+3).

So haben sie gespielt

1. FC Nürnberg: Ja. Reichert – Karafiat, Knoche, Drexler – Yilmaz (69. Danilo Soares), Jander (90. Joachims), Villadsen (79. Janisch), Castrop (90. Flick), Lubach (69. Antiste) – Justvan, Tzimas.

SSV Ulm 1846 Fußball: Ortag – Kolbe (46. Jo. Reichert), Strompf, Gaal – Keller (90. Allgeier), Brandt (90. Röser), Hyryläinen, Rösch – Batista Meier (90. Higl), Telalovic (73. Leipertz), Krattenmacher.

Tore: 1:0 Jander (86.), 2:0 Antiste (90.+3).

Gelb: Yilmaz, Tzimas – Krattenmacher, Hyryläinen, Gaal.

Gelb-Rot: Krattenmacher (59./Ulm).

Zuschauer: 29.355.

Schiedsrichter: Richard Hempel (27, Großnaundorf/Sachsen).