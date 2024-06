SSV Ulm 1846 Fußball

vor 36 Min.

Warum der SSV Ulm 1846 Fußball bei der Kaderplanung auf Leihspieler baut

Plus Vier von bislang acht Neuzugängen kommen auf Leihbasis zum Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball. Was macht das diese Art von Transfers so attraktiv?

Von Stephan Schöttl

Maurice Krattenmacher, Laurin Ulrich, Aaron Keller und Luka Hyryläinen haben eines gemeinsam: Sie sind von ihren Vereinen für die kommende Saison an Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball ausgeliehen worden. Immer wieder hatten sich die Spatzen in den vergangenen Jahren für Transfers dieser Art entschieden – mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Vor der Spielzeit 2024/2025 sind gleich vier von bislang acht Neuzugängen auf Leihbasis an die Donau gewechselt und standen beim Trainingsauftakt auf dem Platz. SSV-Geschäftsführer Markus Thiele hat dafür eine recht simple Erklärung.

Er sagt: „Grundsätzlich sind wir wirtschaftlich in der 2. Liga eingeengt, um Spieler von einer solchen Qualität zu bekommen. Die werden wir uns im ersten Schritt nicht leisten können. Deshalb müssen wir ein Stück weit unsere Philosophie ändern und auf den einen oder anderen Leihspieler setzen.“ Weil sie einziger Zweitligist in der Region sind, können die Spatzen jungen, talentierten Kickern die entsprechende Plattform bieten, sich zu zeigen und weiterzuentwickeln. Zum Beispiel Maurice Krattenmacher. Der 18-Jährige hat vor Kurzem einen Profivertrag beim FC Bayern München unterschrieben, sein Marktwert wird vom Branchenportal transfermarkt.de bereits auf zwei Millionen Euro geschätzt. Ein Kaufgeschäft ist für die Ulmer schon aus finanziellen keine Option. Thiele sagt: „Wir haben in der Regionalliga eine vergleichsweise alte Mannschaft gehabt, die wir aber auch gebraucht haben, um hoch zu kommen in die 3. Liga. Zuletzt haben wir mit den Neuzugängen schon versucht, das Ganze zu verjüngen. Das muss auch der weitere Weg sein.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen