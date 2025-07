SSV Ulm 1846 Fußball auf Schalke: Keine Angst vor großer Kulisse

„Wir fahren da nicht hin, um das schöne Stadion anzuschauen“, sagt Spatzen-Trainer Robert Lechleiter. Der SSV Ulm 1846 Fußball hat, das merkt man in Gesprächen mit Verantwortlichen und Spielern deutlich, hat durch den 2:1-Heimsieg vor einer Woche gegen Darmstadt reichlich Selbstbewusstsein getankt. Am Sonntag (13.30 Uhr) ist der Aufsteiger beim FC Schalke 04 gefordert. Lechleiter gibt sich kämpferisch: „Wir sind auf einem guten Weg und wollen Fall was mitnehmen.“ Im Idealfall drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga.

Das Personal: Lechleiter hat am Sonntag die Qual der Wahl. Während der Woche waren alle Spieler im Training. Bis auf Lennart Stoll, der nach seiner Schulterverletzung weiter ausfällt, und Luka Hyryläinen, der nach der fünften gelben Karte gesperrt ist, sind alle Spatzen-Profis einsatzbereit. Ob Lechleiter an der erfolgreichen Startelf der Vorwoche festhält oder aus taktischen Gründen die eine oder andere Änderung an der Aufstellung vornehmen wird, ließ er Ende der Woche noch offen. „Das wird sich in den letzten Trainingseinheiten herauskristallisieren“, sagt er. Unter anderem geht es um die Torwart-Frage. Niclas Thiede hatte seine Sache als Ortag-Vertreter zuletzt gut gemacht, der Stammkeeper ist aber wieder fit. „Es gibt eine Tendenz“, meint der Cheftrainer. Mehr gibt es von ihm zu dieser Personalie nicht zu hören.

An der Ausgangslage im Abstiegskampf der 2. Bundesliga hat sich nichts geändert

Die Ausgangslage: Der SSV Ulm 1846 Fußball hat nach dem Heimsieg am vergangenen Freitag eine lange Woche hinter sich. Im Training am Samstag sei die Stimmung bestens gewesen, berichtet der Coach. Nach der Spielanalyse hatten die Kicker frei, ab Wochenbeginn wurde der Fokus auf das Spiel auf Schalke gerichtet. „Der Sieg hat uns alle beflügelt, es war eine richtig gute Trainingswoche“, sagt Lechleiter. Trotz aller Euphorie versucht er, den Ball flach zu halten. Denn am Ernst der Lage hat sich nichts geändert. In der Tabelle der 2. Bundesliga stehen die Spatzen nach wie vor auf einem Abstiegsplatz, haben einen Punkt Rückstand auf Braunschweig auf dem Relegationsrang, vier Zähler sind es auf den Tabellen-15., den SC Preußen Münster.

Der FC Schalke 04 hat zuletzt in Fürth defensiv enttäuscht

Der FC Schalke steht trotz einer wenig berauschenden Saison im gesicherten Mittelfeld, hat vergangenes Wochenende beim 3:3 in Fürth enttäuscht. Lechleiter sagt: „Ich erwarte einen Gegner, der nach diesem Unentschieden voll auf Sieg spielen wird. Schalke hat eine große Wucht in der Offensive, macht das mit vielen Positionswechseln gut. Das wiederum wird uns auch Raum für unser Spiel nach vorn geben. Ich bin überzeugt, dass wir unsere Möglichkeiten bekommen werden.“

Die Fans: Der FC Schalke 04 hat in der Saison 2024/2025 bislang einen Schnitt von über 61.400 Fans pro Heimspiel in der Veltins-Arena. Auch am Sonntag werden mehr als 60.000 erwartet, 2.500 davon kommen aus Ulm. Ein Großteil der Spatzen-Fans macht sich erstmals in dieser Spielzeit mit einem Sonderzug auf den Weg nach Gelsenkirchen. Für 1000 SSV-Anhänger beginnt die Reise am Sonntagmorgen um halb fünf am Ulmer Hauptbahnhof, am Montagfrüh gegen 2 Uhr werden sie zurück erwartet. Trainer Lechleiter sagt: „Ich finde das sensationell. Die sollen den Tag genießen und wir werden 90 Minuten alles dafür tun, dass sie auch eine schöne Heimfahrt haben.“