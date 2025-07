SSV Ulm 1846 Fußball: Saisoneröffnung findet einen Tag früher statt

Noch weilt der SSV Ulm 1846 Fußball im Trainingslager in Südtirol. Am Schwörsonntag, 20. Juli, wollten sich die Spatzen erstmals der breiten Öffentlichkeit daheim in Ulm präsentieren - mit einem bunten Programm und einem Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC Zürich. Der wiederum ist der Grund, weshalb der Drittligist umplanen muss. Das Event in der Stadt und im Donaustadion findet nun bereits einen Tag früher als geplant statt, also am Samstag, 19. Juli.

Die Verschiebung wurde notwendig, da inzwischen das erste Pflichtspiel des Testspielgegners durch die Schweizer Liga terminiert wurde. Der FC Zürich eröffnet die Saison am Freitag, 25. Juli, daheim gegen den FC Sion. Ein abschließendes Spiel am Sonntag kam für den Verein daher nicht mehr infrage. „Ein anderer Gegner ließ sich für den 20. Juli kurzfristig nicht finden. Die bisher gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit“, heißt es seitens der Spatzen. Die Vereinsführung hat in enger Abstimmung mit dem FC Zürich, den Behörden und den organisatorisch Beteiligten schnell reagiert und die Saisoneröffnung entsprechend vorverlegt.

Gottesdienst im Ulmer Münster findet ebenfalls am Samstag statt

Alle Programmpunkte, Angebote und Aktionen bleiben wie geplant erhalten. Auch der erste SSV-Gottesdienst im Ulmer Münster um 12 Uhr wird am Samstag zelebriert, das Spiel um 15.30 Uhr angepfiffen. „Wir bedauern die kurzfristige Anpassung, freuen uns aber, dass wir unseren Fans dennoch das vollständige geplante Programm bieten können, für die kurzfristige Verlegung bitten wir um Verständnis“, sagt Geschäftsführer Markus Thiele. Unter anderem gibt es eine offizielle Mannschaftsvorstellung, die Präsentation des neuen Heimtrikots für die Saison 2025/2026, Aktionen für Kinder und eine Autogrammstunde nach dem Spiel vor der Gegentribüne des Donaustadions.

So können bereits gekaufte Tickets zurückgegeben werden

Sollten Fans aufgrund der kurzfristigen Verschiebung das Spiel nicht besuchen können, bietet der SSV Ulm 1846 Fußball eine vollständige Rückerstattung des Ticketpreises an. Dazu werden Fans gebeten, unter Angabe der im Konto hinterlegten Mailadresse, dem Namen sowie der Information, ob es sich um die Stornierung einzelner oder aller Karten handelt, eine E-Mail an ticketing@ssvulm-fussball.de zu senden. Der Verein verspricht: „Das Geld wird über die genutzte Zahlungsvariante innerhalb von sieben Werktagen rückerstattet.“ Tickets, die vor Ort im Fanshop am Donaustadion gekauft wurden, können am Mittwoch, 16. Juli von 9 bis 12 Uhr und am Donnerstag, 17. Juli, von 13 bis 18 Uhr gegen Vorlage der Bestellnummer sowie des Tickets als Barauszahlung zurückgegeben werden.