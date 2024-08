Ulmer Spatzen sparen nach dem 0:1 in Regensburg nicht an Selbstkritik

Es gab Redebedarf nach den ersten 45 Minuten. In der Halbzeitpause beim Spiel des SSV Ulm 1846 Fußball gegen Jahn Regensburg wurde es in der Kabine der Spatzen lauter als gewöhnlich. „Völlig zu Recht. Das war nicht unser Gesicht, das wir in der ersten Hälfte gezeigt haben. Wir haben uns gegenseitig wachgerüttelt und die Reaktion in der zweiten Halbzeit hat dann ja wieder gepasst“, sagte SSV-Kapitän Johannes Reichert. Der schwache Auftakt im Aufsteigerduell hat den Ulmern bei der 0:1-Niederlage womöglich die ersten Punkte in der 2. Bundesliga gekostet.

