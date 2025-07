SSV Ulm 1846 Fußball trifft im Testspiel auf Bayern München II

Mit einem Spiel gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern München setzt der SSV Ulm 1846 Fußball am Mittwoch, 2. Juli, seinen Testspielreigen fort. Gespielt wird ab 18 Uhr auf der Anlage der SG Ersingen. Für den Verein, der in der Kreisliga A1 als SGM Oberdischingen/Ersingen antritt, ist die Partie zwischen dem Drittligisten und dem bayerischen Regionalligisten ein echter Höhepunkt anlässlich des 100-jährigen Bestehens.

„Nach dem Jubiläum im vergangenen Jahr ist dieses Spiel für uns ein Geschenk. Unser Ziel ist es, den Sport für junge Menschen hier vor Ort noch attraktiver zu gestalten“, sagt Michael Weichelt vom Vereinsvorstand. Dass dieses Duell überhaupt möglich wurde, verdankt die SG besonderen Kontakten: Der Sohn einer Ersinger Familie stand selbst schon beim FC Bayern II schon unter Vertrag, so entstand die Verbindung zur Talentschmiede des deutschen Rekordmeisters. Über 100 Helferinnen und Helfer sind am Mittwochabend im Einsatz. „Der ganze Ort ist heiß darauf. Jeder im Verein zieht mit. Das zeigt, wie stark der Fußball in Ersingen verwurzelt ist“, meint Weichelt. Der Erlös der Partie kommt der Sportjugend der SG Ersingen zugute.

Am 5. Juli fahren die Spatzen ins Trainingslager nach Südtirol

Für die Spatzen ist es nach dem 4:3-Sieg am vergangenen Wochenende gegen den württembergischen Oberligisten VfR Aalen eine weitere Möglichkeit, Spielsysteme und Abläufe gegen einen ambitionierten Kontrahenten zu testen, bevor es dann am Samstag, 5. Juli, ins Trainingslager nach Südtirol geht.

Oliver Batista Meier ist Wunschkandidat von Preußen Münster

Ein weiterer Leistungsträger der vergangenen Saison könnte dann möglicherweise nicht mehr dabei sein: Oliver Batista Meier gilt als Wunschkandidat beim Zweitligisten SC Preußen Münster und soll dem Vernehmen nach bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem Verein stecken, der SSV würde eine ordentliche Ablösesumme kassieren. Noch trainiert der 24-Jährige, der erst zu Jahresbeginn nach Ulm gewechselt war, aber bei den Spatzen mit.