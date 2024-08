E-Sports: Der SSV Ulm 1846 Fußball spielt jetzt in der Virtual Bundesliga

Der SC Paderborn ist amtierender deutscher Meister. Ja, schon richtig gelesen. Und es geht tatsächlich auch um Fußball, allerdings um die Virtual Bundesliga. In der spielt ab September der SSV Ulm 1846 Fußball. Durch den Aufstieg in die 2. Bundesliga ist der Verein verpflichtet, eine E-Sports-Mannschaft zu stellen. Jeder Erst- und Zweitligist muss das laut den Statuten der Deutschen Fußball Liga (DFL). Sonst droht eine Strafe. Allerdings haben sich die Profiklubs vor einiger Zeit per Beschluss mehrheitlich selbst dazu entschieden.

Stephan Schöttl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SSV Ulm 1846 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

DFL Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis