Kehrt Ulms Kapitän Johannes Reichert am Wochenende zurück?

132 Tage nachdem sich Spanien im Berliner Olympiastadion im EM-Finale gegen England zum Rekord-Europameister gekrönt hat, spielt auch der SSV Ulm 1846 Fußball in einer der geschichtsträchtigsten Sportstätten Deutschlands. Am Samstag (13 Uhr) treffen die Spatzen dort auf Hertha BSC. Gut 2500 Fans begleiten den Aufsteiger in die Hauptstadt. Nicht nur für sie ist es ein Saison-Höhepunkt, auch die Mannschaft um Trainer Thomas Wörle fiebert dem Duell entgegen. Der Coach sagt: „Hertha ist ein gefühlter Erstligist, der den Kader mit dem zweithöchsten Marktwert der 2. Bundesliga hat.“

Das hört sich zunächst bedrohlich an, zumal Wörle auch noch spielerische Qualitäten und individuelle Klasse der Berliner anführt. Doch Angst hat der SSV nicht. „Grundsätzlich haben wir immer Hoffnung. Wir gehen in jedes Spiel, um das Maximale zu holen. Das ist nicht leicht in der zweiten Liga. Aber wir sind sehr stabil unterwegs, sind die letzten drei Spiele ungeschlagen und haben mittlerweile fünf Halbzeiten in Folge ohne Gegentor absolviert.“ Der Liga-Neuling ist selbstbewusst. Trotz des Tabellenstands. Der Blick aufs Klassement hätte das Zeug zum Stimmungskiller, die Ulmer sind Vorletzter. Doch das interessiert Wörle und Co. nicht. Der Trainer meint: „Die Tabelle ist zum jetzigen Zeitpunkt unwichtig. Sie zählt erst, wenn die Saison vorbei ist. Wir konzentrieren uns lieber auf inhaltliche Dinge, die wir selbst beeinflussen können.“

Ulm hat in den letzten fünf Pflichtspielen nur ein Tor erzielt

Mit Sicherheit zählt dazu auch das Offensivspiel der Spatzen. Denn Fakt ist auch: Der SSV hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen nur ein einziges Tor erzielt, den Ausgleichstreffer beim 1:1 in Darmstadt Ende Oktober. Dass seine Stürmer vor dem gegnerischen Tor mehr Durchschlagskraft zeigen müssen, ist Wörle bewusst. Kritik aus den Reihen der Fans, das Ulmer Spiel sei in dieser Saison nicht attraktiv genug, erwidert er aber vehement. Er sagt: „Diesen Punkt kann ich nicht nachvollziehen. Wir müssen schon noch wissen, wo wir herkommen. Das ist kein Wunschkonzert. Wir haben es geschafft, zwei Aufstiege hintereinander hinzubekommen. Das ist schon außergewöhnlich. Wir sind bei den Ballbesitzwerten gut dabei, wir verteidigen enorm stark als gesamte Mannschaft. Wir haben immer das Ziel, um drei Punkte zu spielen, und werden das auch in Berlin versuchen. Es ist doch ein Unterscheid, ob man in der Regionalliga, der dritten Liga oder der zweiten Bundesliga spielt. Da muss man die Gegebenheiten schon richtig einschätzen.“

Am Samstag tut sich aber auch in der Defensive eine Baustelle auf. Eine personelle. Thomas Geyer ist nach seiner Meniskus-Operation noch außer Gefecht, Abwehrchef Philipp Strompf nach seiner Gelb-Roten Karte in Magdeburg gesperrt. An dieser Stelle kommt Kapitän Johannes Reichert ins Spiel. Auch er fehlte zuletzt nach seiner Knieverletzung, ist seit dieser Woche zurück im Mannschaftstraining. Auf der Ausfallliste für das Spiel in Berlin führt in Wörle nicht auf. Ein Comeback kommt womöglich trotzdem noch zu früh für den 33-Jährigen. Wörle meint: „Man muss vorsichtig sein, wir werden das nach den nächsten Einheiten gemeinsam besprechen. Wir sind sehr dünn besetzt, trotzdem wollen wir die Dinge sinnvoll angehen. Im Sinne des Spielers und im Sinne der Mannschaft.“