Mühsam ernähren sich die Spatzen: Reaktionen auf 0:0 gegen Schalke

Es wäre um ein Haar wieder passiert. Als Schalkes Amin Younes in den letzten Minuten des Spiels frei vor dem Tor des SSV Ulm 1846 Fußball zum Abschluss kam, hielten die Spatzen-Fans im Donaustadion und daheim vor dem Fernseher kurz den Atem an. Es war die einzige richtig gefährliche Chance der Gäste aus Gelsenkirchen, aber eine Szene, wie man sie in Ulm aus den vergangenen Wochen sehr, sehr gut kannte. Dieses Mal allerdings hatte der Fußballgott ein Einsehen. Oder besser gesagt: Romario Rösch war im richtigen Moment am richtigen Ort, kratzte den Ball in höchster Not von der Torlinie und bewahrte den Aufsteiger vor einem weiteren Tiefschlag. Einem sportlichen und einem mentalen. Ulms Trainer Thomas Wörle meinte nach dem Spiel zu dieser Szene: „Hinten raus hat man wieder gemerkt, was die 2. Liga mit sich bringt: Wenn’s blöd läuft, kriegen wir ein Tor und stehen am Ende mit leeren Händen da, was ich heute überhaupt nicht gerecht gefunden hätte.“

Stephan Schöttl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schalke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thomas Wörle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis