Verletzungspech bei den Spatzen: Auch Thomas Geyer fällt lange aus

In den vergangenen Wochen hatte Thomas Geyer den verletzten Kapitän Johannes Reichert auf dem Rasen nicht nur in der Abwehrkette, sondern auch als Anführer des SSV Ulm 1846 Fußball vertreten. Jetzt muss der Zweitligist auch auf den Routinier längere Zeit verzichten. Geyer hat sich im Training der Spatzen am Knie verletzt, musste sich bereits am Donnerstag einer Meniskus-Operation unterziehen und fällt folglich längere Zeit aus. Freilich auch beim Auswärtsspiel in Magdeburg am Samstag (13 Uhr).

Der 33-Jährige feierte seine Zweitliga-Premiere beim Auswärtsspiel in Paderborn, kam damals aber erst in der Schlussminute zum Einsatz. Nachdem „Jo“ Reichert einen Monat später verletzungsbedingt ausschied, rückte Geyer neben Philipp Strompf und Niklas Kolbe in die Dreierkette des SSV nach. Und er machte seine Sache tadellos. Mit all seiner Routine. Umso mehr schmerzt der Ausfall eines weiteren erfahrenen Spielers bei den Spatzen. „Für Thommy ist es sehr, sehr schade. Aber Verletzungen gehören einfach dazu. Das wissen wir alle. Damit muss er umgehen und wir als Mannschaft müssen das auch“, sagte Trainer Thomas Wörle bei der wöchentlichen Pressekonferenz.

Wer rückt für Thomas Geyer in die Startelf nach?

In der Defensive wird das Personal bei den Ulmer inzwischen knapp. Denn neben Geyer wird auch Lennart Stoll wegen einer Muskelverletzung einige Wochen fehlen. Wörle meinte aber: „Wir haben nach wie vor Möglichkeiten, das aufzufangen, und machen uns da keine Sorgen.“ Tom Gaal beispielsweise könnte eine Alternative sein. Er ist nach auskurierter Verletzung zurück im Kader, dazu sind auch Bastian Allgeier oder Jonathan Meier Optionen auf der Position des Außenverteidigers. Wörle blickt der Partie in Magdeburg trotz der Hiobsbotschaft von Geyers Verletzung optimistisch entgegen: „Wir haben gegen Schalke zuhause zum ersten Mal zu Null gespielt, obwohl wir da auch auf Chris Ortag und Jo Reichert verzichten mussten. Diese Mannschaft ist in der Lage gewesen, all die Jahre über und auch in dieser Saison, Probleme, die da kommen aufgrund von Verletzungen gemeinsam aufzufangen. Das werden wir genauso wieder tun.“

Indessen hat die Deutsche Fußballiga (DFL) weitere Spieltage zeitgenau angesetzt. Die letzten drei Spiele in diesem Jahr bestreiten die Ulmer jeweils am Samstag um 13 Uhr. Am 7. Dezember geht es zu Hannover 96, am 14. Dezember ist der Hamburger SV zu Gast im Donaustadion und am 21. Dezember müssen die Spatzen zu Mitaufsteiger Preußen Münster. Nach der Winterpause geht es mit einer Auswärtspartie in Kaiserlautern weiter - ebenfalls an einem Samstag um 13 Uhr (18. Januar). Das erste Heimspiel 2025 gegen den SSV Jahn Regensburg wird am Sonntag, 26. Januar, um 13.30 Uhr in Ulm angepfiffen.