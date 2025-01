Top-Bedingungen für die Spatzen im Trainingslager im Süden

Ein Testspiel gegen den Drittligisten FC Erzgebirge Aue läutete für den SSV Ulm 1846 Fußball am Dienstag die zweite Hälfte des Trainingslagers in Belek ein. Noch bis Freitag bereiten sich die Spatzen an der türkischen Riviera auf die Rückrunde der 2. Bundesliga vor. Unter anderem nutzen derzeit auch die Liga-Konkurrenten Schalke, Hannover und der Hamburger SV sowie Champions-League-Teilnehmer Roter Stern Belgrad die guten Bedingungen im beliebten Urlaubsort. Die Partie gegen die Sachsen war nach einer Woche Weihnachtsurlaub und zuletzt vier trainingsintensiven Tagen eine erste Standortbestimmung.

Gespielt wurde zwei Mal 60 Minuten, um möglichst viele Akteure zum Einsatz zu bringen. Mit Artur Degraf und Felix Vater waren auch zwei Spieler aus der eigenen U19 dabei. Am Ende hieß es 2:2. Wieder ein Unentschieden, von denen es für den Aufsteiger in den ersten 17 Pflichtspielen der Saison bereits acht gegeben hatte.

Am Sonntag spielen die Spatzen gegen den SCR Altach

Ein Leckerbissen war das Testspiel nicht. Aber das hatte auch niemand erwartet. Schon nach drei Minuten lag der SSV mit 0:1 hinten, wurde nach einer eigenen Ecke eiskalt ausgekontert. Maurice Krattenmacher (11.) und Semir Telalovic (32.) drehten die Partie zwischenzeitlich mit ihren Treffern. Die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle hatte in der Folgezeit mehr Ballbesitz, aber kaum zwingende Möglichkeiten. Der Drittligist aus Aue setzte in Person von Omar-Sarif Sijaric mit einem weiteren Konter (77.) den nächsten Nadelstich und glich aus. Danach passierte nicht mehr viel.

Am Sonntag (14 Uhr) steht daheim im Donaustadion unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein weiteres Vorbereitungsspiel gegen den österreichischen Erstligisten SCR Altach an. Bis dahin genießen die Ulmer Sonne und milde Temperaturen im Süden. „Wir haben hier überragende Bedingungen. Das Training ist intensiv, das wollten wir auch so. Wir wollen uns richtig auf die Rückrunde vorbereiten und haben hier alles, was wir dafür brauchen“, sagt Kapitän Johannes Reichert. Die Trainingsanlage im „Calista Sports Center“ ist nur rund zehn Minuten vom Mannschaftshotel entfernt. Auch Trainer Thomas Wörle ist begeistert und meint: „Wenn man den Rasen sieht, geht einem das Herz auf. Es ist aber auch gut fürs Gemüt, mal von zuhause rauszukommen in wärmere Gefilde. Für uns ist es wichtig und wertvoll, als Mannschaft viel Zeit miteinander zu verbringen.“ Einige Spieler haben unter anderem einen kleinen Abstecher an den Strand gemacht, um sich nach schweißtreibenden Einheiten im Meer abzukühlen.

Auch Fans und Sponsoren sind mit nach Belek gereist

Am Montag bekam der 43-köpfige SSV-Tross Zuwachs. Etwa 50 Fans und Sponsoren reisten in Belek an, um die Spatzen vor Ort zu unterstützen. Einen ersten Höhepunkt gab es schon wenige Stunden später bei einem gemeinsamen Abend mit der Mannschaft – viele Gespräche, Selfies und Autogramme inklusive.