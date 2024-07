Kurz vor Saisonstart: Noch ein Torwart für den SSV Ulm 1846 Fußball

Wenige Tage vor dem bereits ausverkauften ersten Saisonspiel in der 2. Bundesliga gegen den 1. FC Kaiserslautern (Sonntag, 13.30 Uhr) hat der SSV Ulm 1846 Fußball noch einen weiteren Torhüter verpflichtet. Niclas Thiede, 25 Jahre, wechselt auf Leihbasis vom VfL Bochum zu den Spatzen.

Die Personalie war in den vergangenen Wochen immer wieder unter Fans diskutiert und in den Medien thematisiert worden. Letztlich ging es in den Verhandlungen vor allem um die Art des Transfers, um Leihe oder Kauf. Thiede wurde im Nachwuchs von Rot-Weiß Essen und beim VfL Bochum ausgebildet, nach der U19 zog es ihn zum SC Freiburg. Später absolvierte er für den SC Verl 56 Spiele in der 3. Liga, ehe er im Sommer 2023 zum VfL Bochum zurückkehrte. Für die deutsche U20-Nationalmannschaft stand Niclas Thiede zweimal zwischen den Pfosten. Bei den Spatzen hat er einen Vertrag bis 30. Juni 2026 unterschrieben.

Das sagen Verein und Spieler zum Transfer

SSV-Geschäftsführer Markus Thiele sagt dazu: „Wir haben uns bewusst Zeit gelassen, um die Position aus unserer Sicht optimal zu besetzen. Wir haben nun auf der Torhüter-Position viel Qualität.“ Thiede selbst freut sich auf Ulm und Konkurrenzkampf. Der 25-Jährige meint: „Ich werde versuchen, mich schnellstmöglich zu integrieren und einzubringen, denn am Sonntag steht bereits der Ligaauftakt an. Besonders freue ich mich auf die Heimspiele im Donaustadion und auf meine neuen Kollegen.“