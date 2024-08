SSV Ulm 1846 Fußball: So läuft die Kooperation mit dem FC Bayern

Am Freitag, 16. August, ab 20.45 Uhr stehen sich der SSV Ulm 1846 Fußball und der FC Bayern München in der ersten Runde des DFB-Pokal-Wettbewerbs im ausverkauften Donaustadion als Gegner gegenüber. Man kennt sich und man schätzt sich. Denn die beiden Vereine sind seit 2021 über eine Kooperation, offiziell sprechen sie von einer „strategischen Partnerschaft“, miteinander verbunden. „Die Kooperation mit dem FC Bayern München ist für beide Vereine sehr positiv und der Austausch mit den Verantwortlichen in München ist nach wie vor hervorragend“, sagt Spatzen-Geschäftsführer Markus Thiele.

