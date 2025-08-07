Spatzen reagieren auf Reichert-Verletzung: Verstärkung kommt aus Mannheim

Der SSV Ulm 1846 Fußball feiert am Samstag (14 Uhr) Heimpremiere in der Saison 2025/2026. Zu Gast im Donaustadion ist der FC Erzgebirge Aue. Die vergangenen Tage bei den Spatzen waren geprägt von den großen Sorgen um Kapitän Johannes Reichert, der sich beim Spiel in Wiesbaden am vergangenen Sonntag einen Kreuzbandriss zugezogen hat. „Das war für uns alle ein schlimmer Moment. Gerade deshalb, weil sich Jo nach einer schweren Verletzung zurückgekämpft hatte. Wer ihn kennt, weiß, dass er alles dafür tut, um schnellstmöglich wieder bei der Mannschaft sein zu können. Wir werden ihn dabei unterstützen und am Samstag auch für ihn spielen“, sagt Trainer Robert Lechleiter. Der Verein hat indessen auf die lange Ausfallzeit des Routiniers reagiert und Verstärkung geholt.

Das Personal: Marvin Seybold und Ensar Aksakal fallen angeschlagen weiterhin aus, der verletzte Kapitän Reichert ebenso. Ihn könnte in der Abwehrkette schon am Samstag erstmals Neuzugang Marcel Seegert ersetzen. Der erfahrene Innenverteidiger wechselt vom SV Waldhof Mannheim zu den Spatzen und hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Der 31-Jährige wurde in den Nachwuchsleistungszentren der TSG Hoffenheim und des FSV Mainz 05 ausgebildet. Für Mannheim stand er in 315 Spielen auf dem Platz, erzielte 27 Tore und führte die Mannschaft in den vergangenen fünf Jahren als Kapitän aufs Feld. „Er verfügt über eine enorme Erfahrung in der 3. Liga und kann in unserer Defensive sofort weiterhelfen. Seine Führungsqualitäten und sportlichen Fähigkeiten hat er bereits unter Beweis gestellt“, sagt SSV-Geschäftsführer Markus Thiele. Seegert hat die komplette Saisonvorbereitung in Mannheim absolviert, steht voll im Saft. Trainer Lechleiter meint daher: „Er ist definitiv schon eine Option für Samstag.“

Beide Kontrahenten haben zum Saisonauftakt nicht gewonnen

Die Ausgangslage: Beide Kontrahenten haben zum Saisonauftakt nicht gewonnen. Der FC Erzgebirge Aue rang dem Titelfavoriten Hansa Rostock immerhin ein 0:0 ab, die Ulmer unterlagen beim SV Wehen Wiesbaden mit 1:3. Lechleiter sagt: „Die Partie hat dargelegt, was die 3. Liga ausmacht. Ich bin aber weit davon entfernt, nach diesem einen Spiel bereits Rückschlüsse zu ziehen. Wir haben das ausgiebig analysiert und das Spiel abgehakt. Jetzt freuen wir uns auf das erste Heimspiel der Saison.“

Der Gegner: Im Januar übernahm Jens Härtel das Traineramt in Aue, in der Rückrunde der vergangenen Saison lief es trotzdem nicht rund für das Team. Viele Verletzungen beutelten den FC Erzgebirge, der sich letztlich aber in der 3. Liga hielt. Absolutes Urgestein ins Torhüter Martin Männel, der bereits seit 2008 für den Klub spielt. Als Männel im Oktober 2023 gegen den SSV Ulm 1846 Fußball sein 500. Spiel für Aue machte, hatte ihm auch SSV-Geschäftsführer Thiele ein Sonder-Trikot als Geschenk überreicht.

Im Donaustadion werden gegen Aue rund 10.000 Fans erwartet

Die Fans: Rund 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden am Samstag im Donaustadion erwartet, darunter 600 bis 700 aus Aue. Die Spatzen-Anhänger haben anlässlich des Jubiläums 100 Jahre Donaustadion das Motto „Alle in Weiß“ ausgerufen. Aufgrund der aktuellen Baustellensituation ist im gesamten Stadtgebiet mit Staus zu rechnen, der Verein rät daher zur frühzeitigen Anreise – oder zum Fahrrad.