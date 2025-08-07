Icon Menü
Stauwarnung für Fans: So kommt ihr stressfrei zum SSV Ulm 1846 Fußball gegen Aue!

Ulm

Fußball in Ulm: Am Samstag droht Stau auf dem Weg ins Donaustadion

Am Samstag spielt der SSV Ulm 1846 Fußball im Donaustadion gegen Erzgebirge Aue. Stadt und Verein raten, frühzeitig anzureisen - oder mit dem Fahrrad zu fahren.
Von Stephan Schöttl
    • |
    • |
    • |
    Die Straßenbahnlinie 1 verkehrt derzeit wegen Bauarbeiten teilweise nur als Schienenersatzverkehr.
    Die Straßenbahnlinie 1 verkehrt derzeit wegen Bauarbeiten teilweise nur als Schienenersatzverkehr. Foto: Alexander Kaya (Archiv)

    Am Samstag, 9. August, gastiert der FC Erzgebirge Aue zum ersten Heimspiel der Drittliga-Saison beim SSV Ulm 1846 Fußball. Verein und Stadt weisen nun in einer gemeinsamen Mitteilung darauf hin, dass es bei der Anfahrt zum Donaustadion zu Einschränkungen kommen kann. Aufgrund der aktuellen Baustellensituation sei im gesamten Stadtgebiet mit erhöhter Staubildung zu rechnen.

    Zudem verkehrt auch die Straßenbahnlinie 1 aufgrund von Gleis- und Oberleitungsarbeiten im Bereich des Willy-Brandt-Platzes als Schienenersatzverkehr. Dieser wird ab dem Ehinger Tor planmäßig über die Neue Straße umgeleitet und bei übermäßiger Zeitverzögerung die Haltestellen im Bereich des Donaustadions möglicherweise nicht anfahren.

    Arbeiten am Straßenbahnnetz dauern noch bis Ende August

    Die Arbeiten am Straßenbahnnetz sollen Ende August abgeschlossen sein, sodass die Linie 1 und die Verstärkerfahrten ab dem vierten Spieltag gegen den SV Waldhof Mannheim wieder in der üblichen Kapazität und Strecke zur Verfügung stehen. Der Verein schreibt dazu: „Wir raten allen Fans zu einer frühzeitigen Anreise, da es auf allen Verkehrswegen zu Einschränkungen kommen kann. Wer die Möglichkeit hat, mit dem Rad oder zu Fuß zum Stadion zu kommen, sollte diese nutzen.“ Im Bereich der Messe stehen ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

