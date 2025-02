Schon das erste Duell beim Bundesliga-Finale hat es in sich

Irgendwann einmal soll, ja muss es doch klappen, denkt man beim SV Pfeil Vöhringen vor der Endrunde der Luftgewehr-Bundesliga am Wochenende in Rotenburg an der Fulda. Klappen mit dem Titel, der schon ein paar Mal, zuletzt im Vorjahr in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena, verpasst wurde. 2:3 hieß es da gegen den SV Wieckenberg. Und ausgerechnet der, Vierter der Nordstaffel, ist am Samstag um 9 Uhr schon Gegner der Vöhringer im Viertelfinale. Trainer Sven Martini glaubt, dass ein Erfolg über Wieckenberg ein Türöffner für die erste deutsche Meisterschaft des SV Pfeil wäre. Neben den beiden Mannschaften kämpfen noch die SSG Dynamit Fürth, SV Petersaurach, SSV Kronau, Hubertus Elsen, SB Freiheit und die SSG Kevelaer um den Titel.

Stefan Kümmritz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vöhringen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Endrunde Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis