Es war zwei Mal spannend am Wochenende, aber beide Male haben die Schützinnen und Schützen des SV Pfeil Vöhringen, Tabellenführer der Luftgewehr-Bundesliga, den heimischen Sportpark als Sieger verlassen. Dem 4:1 (1986:1979 Ringe) gegen Eichenlaub Saltendorf am Samstag folgte am Sonntag ein 3:2 (1989:1985) gegen den ärgsten Verfolger SSG Dynamit Fürth.

