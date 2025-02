Für den SV Pfeil Vöhringen geht es am Wochenende um den Titel der Luftgewehr-Bundesliga. Das Finale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft steigt in Rotenburg an der Fulda, die Schwaben sind als ungeschlagener Süd-Meister einer der großen Favoriten. Darüber haben wir uns vorab mit Trainer Sven Martini unterhalten.

Stefan Kümmritz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sven Martini Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vöhringen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis