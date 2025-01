Völlig losgelöst: Ulm feiert 5:1-Kantersieg gegen Regensburg

Dann hebt er ab und völlig losgelöst von der Erde. Kaum ein Lied hätte an diesem Nachmittag besser gepasst als Peter Schillings „Major Tom“. Als der überragende Semir Telalovic kurz vor der Pause seinen dritten Treffer in diesem Spiel erzielt hatte, sprintete er in die Fankurve – und hob ab wie eine Rakete. All die Energie, die Freude, das Adrenalin nach seinem Hattrick mussten raus. Der 25-Jährige war im Heimspiel des SSV Ulm 1846 Fußball gegen den SSV Jahn Regensburg der Matchwinner, doch der Rest der Mannschaft stand dem Torjäger in nichts nach. Konzentriert und hungrig waren die Spatzen, gewannen das Aufsteiger-Duell der 2. Bundesliga gegen das Schlusslicht mit 5:1 (3:0).

Die beiden Winter-Transfers Dennis Dressel und Oliver Batista Meier standen erstmals in der Startformation, dafür saß Verteidiger Niklas Kolbe zunächst nur auf der Bank. Eine Reaktion auf die Transfergerüchte mit Liga-Konkurrent Hertha BSC? Vereinssprecher Max Rieck dementierte das noch vor dem Spiel. Kolbe sei während der Woche gesundheitlich angeschlagen gewesen, eine reine Vorsichtsmaßnahme also. Für den 28-Jährigen rückte Tom Gaal in die Abwehrkette neben Kapitän Johannes Reichert und Philipp Strompf.

Dem SSV Jahn Regensburg fällt in der ersten Halbzeit nichts ein

Ulm tat sich zunächst schwer, ins Spiel zu kommen, hatte durch Semir Telalovic trotzdem die erste gute Möglichkeit (7.). Der Stürmer war von der Mittellinie losgezogen ins Richtung Regensburger Tor, wurde dann aber in letzter Sekunde am platzierten Abschluss gehindert. Das Duell der beiden abstiegsgefährdeten Aufsteiger wurde wie erwartet verbissen geführt. Viele Zweikämpfe prägten das Spiel, beide Teams scheuten in de Anfangsphase das ganz große Risiko. Aus Angst, einen folgenschweren Fehler zu machen. Man besann sich auf einfache Mittel. Packende Szenen gab es kaum. Gefährlich wurde es immer dann, wenn der Ball zuvor ruhte – wie nach einem Freistoß in der 20. Minute, als Regensburgs Torwart Felix Gebhardt einen Kopfball von Philipp Strompf gerade noch mit den Fingerspitzen zur Ecke klärte. Wenig später kam Aaron Keller völlig frei zum Abschluss, bekam bei seinem Volleyversuch aus gut zehn Metern aber nicht genügend Druck hinter den Ball. Ulm war jetzt die deutlich aktivere Mannschaft und wurde in der 24. Minute für diesen Mut belohnt: Semir Telalovic schloss kompromisslos zum 1:0 ab (24.).

Semir Telalovic schnürt noch vor der Pause seinen Dreierpack

Sie wollten mehr, kämpften um jeden Zentimeter. Und sie bekamen mehr. Wieder war es Telalovic, der Jahn-Schlussmann Gebhardt mit einem satten Schuss ins lange Eck keine Chance ließ und auf 2:0 erhöhte (34.). Auf der anderen Seite fiel der schwächsten Offensive der 2. Bundesliga bis dato nicht viel bis gar nichts ein – und sie hatten keinen Torjäger wie Telalovic. Der legte kurz vor der Pause sogar noch einen drauf, schlenzte das Leder sehenswert zum 3:0 ins Netz (45.).

Mit einem Vierfach-Wechsel reagierte Regensburgs Trainer Andreas Patz auf die rabenschwarze erste Hälfte seiner Elf. Geändert hat das nicht viel, die Spatzen hatten sich längst in einen Rausch gespielt. Frederic Adanou konnte Aaron Keller im Strafraum nur per Foul stoppen, Oliver Batista Meier verwandelte den fälligen Elfmeter zum 4:0 (55.). Ein Kopfball von Florian Ballas nach etwas mehr als einer Stunde war die erste gute Gelegenheit für die Gäste in diesem Spiel. Doch die Hausherren verteidigten weiterhin konsequent und hatten vorne einfach einen Lauf: Telalovic traf ein viertes Mal, erhöhte auf 5:0 (80.). Dann durfte er unter dem tosenden Applaus der über 14.000 Zuschauerinnen und Zuschauer raus. Ärgerlich war lediglich der Gegentreffer, den sich die Ulmer in der Nachspielzeit noch fingen. Noah Ganaus traf für Regensburg zum 5:1-Endstand.

So haben sie gespielt

SSV Ulm 1846 Fußball: Ortag – Gaal, Reichert, Strompf – Keller, Dressel (86. Hyryläinen), Brandt (86. Ludwig), Rösch – Krattenmacher (81. Röser), Telalovic (81. Higl), Batista Meier (81. Chessa).

Jahn Regensburg: Gebhardt, Breunig, Handwerker (75. Hein), Bulic (46. Ballas), Ziegele – Ananou, Geipl – Suhonen (46. Viet), Kühlwetter (46. Hottmann) – Adamyan (46. Ganaus), Pröger.

Tore : 1:0, 2:0, 3:0 Telalovic (24., 34., 45.), 4:0 Batista Meier (55./Foulelfmeter), 5:0 Telalovic (80.), 5:1 Ganaus (90.+1).

Gelbe Karten: Gaal – Kühlwetter.

Zuschauer: 14.012

Schiedsrichter: Eric Weisbach (28, Halle).

Wetter: sonnig, 8 Grad.