Für Ismar Salcinovic schließt sich beim TSV Pfuhl der Kreis

Tennis ist sein Leben, das war schon immer so. Als aktiver Spieler gehörte Ismar Salcinovic in seiner Klasse zu den Top 20 in Europa. Dann wurde er Nationaltrainer der Altersklasse U14 in seiner Heimat Bosnien-Herzegowina, seit knapp zwei Jahren ist er Trainer beim TSV Pfuhl.

Der studierte Sportler kam im März 2023 nach Deutschland, seitdem bringt er im Gespann mit Mirsad Tanovic den Pfuhler Tennisspielern die perfekte Schlagtechnik bei. Irgendwie hat sich damit ein Kreis geschlossen, denn Salcinovic war auch schon als Spieler für den Verein im Einsatz. Tanovic, ein alter Freund aus der bosnischen Stadt Tuzla, der schon länger in Pfuhl lebt, hatte die Verbindung hergestellt. Der 36-jährige Salcinovic schwärmt: „Ich wurde hier sofort willkommen geheißen. Ich bin sehr glücklich beim TSV Pfuhl, mir wurde von Tag eins an viel Hilfe und Unterstützung angeboten.“ Zum Beispiel auch bei der Wohnungssuche. Von seiner ersten und klitzekleinen Bleibe ist er inzwischen umgezogen in ein größeres Zuhause, das auch genug Platz für seine Familie bietet. Die ist im September des vergangenen Jahres endlich nachgekommen. Anderthalb Jahre lang war Salcinovic von seiner Frau und den beiden kleinen Kindern getrennt. Die Beantragung der Visa und der bürokratische Prozess haben viel Zeit in Anspruch genommen.

TSV Pfuhl weiß seinen Trainer zu schätzen

„Wir sind sehr froh darüber, solch einen engagierten und talentierten Trainer wie Ismar zu haben“, sagt Pfuhler Vereinschef Jürgen Mohn. Ein Trainer wird auch dringend gebraucht für die mehr als 20 Mannschaften beim TSV. Die Abteilung wächst in allen Altersklassen von Jahr zu Jahr. Mittlerweile hat sie mehr als 300 Mitglieder – auf der vereinseigenen Tennisanlage wird es dadurch manchmal fast schon zu voll. Vor allem im Winter, wenn die Außenplätze nicht bespielt werden können, ist der Platzmangel deutlich spürbar. Teilweise und notgedrungen weicht der TSV Pfuhl daher auf angemietete Plätze in der Nachbarschaft aus.

Doch Besserung ist in Sicht. So beginnen die Sanierungsmaßnahmen in der Tennishalle in Kürze, sodass sich die Sportler zu Beginn der neuen Saison im Mai über neue Duschen und Umkleidekabinen freuen können. Bereits beschlossen sind weitere Maßnahmen. „Ich freue mich schon darauf, wenn alles im neuen Glanz erstrahlt“, sagt Salcinovic.

Ismar Salcinovic fährt auch gerne Ski

Privat gönnt er sich derzeit gelegentlich ein bisschen Abwechslung auf der Skipiste. Als Vollblutsportler tauscht er den Schläger kurzzeitig gern mal gegen ein Paar Bretter ein.