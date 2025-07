Tennis: Was ist bei den Klubs in der Region geblieben vom Becker-Boom?

Wenn am Sonntag der Wimbledon-Sieger 2025 ermittelt wird, dann wird die Tennis-Gemeinde sicher wieder zuschauen. Aber all die anderen Sportfreunde? Es ist ja schließlich am selben Tag unter anderem auch noch Frauen-EM und die Klub-WM und, und, und. Vor 40 Jahren haben sie alle das Wimbledon-Finale geguckt. Die Tennis-Fans, von denen es ein paar Wochen zuvor noch gar nicht so viele gegeben hat, und alle anderen auch. Ein rotblonder 17-Jähriger namens Boris Becker gewann schließlich am 7. Juli 1985 als erster Deutscher, als erster ungesetzter und als bis heute jüngster Spieler mit 3:1 Sätzen gegen den Südafrikaner Kevin Curren dieses weltweit bedeutendste Tennisturnier.

Pit Meier

Neu-Ulm

Tennis