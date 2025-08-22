Icon Menü
Theresia Baamann gewinnt Gold bei den Deutschen Meisterschaften in München-Hochbrück

Lokalsport

Schießen: Theresia Baamann krönt sich in München zur deutschen Meisterin

Der Deutsche Sportschützenbund trägt derzeit in München-Hochbrück die nationalen Meisterschaften aus. Theresia Baamann vom SV Strass gewinnt mit der Pistole Gold.
Von Stephan Schöttl
    •
    •
    •
    Theresia Baamann ist deutsche Meisterin mit der Luftpistole.
    Theresia Baamann ist deutsche Meisterin mit der Luftpistole. Foto: Martin Gah

    Jedes Jahr im Spätsommer verwandelt sich die Olympia-Schießanlage in München-Hochbrück zum Zentrum des deutschen Schießsports. Noch bis Sonntag, 31. August, treten circa 6000 Sportlerinnen und Sportler aller Altersklassen an – von ambitionierten Nachwuchstalenten bis hin zu routinierten Spitzenschützen. Darunter befinden sich auch zahlreiche Starterinnen und Starter aus der Region, allen voran natürlich die Elite des Bundesligisten SV Pfeil Vöhringen. In mehr als 35 Disziplinen kämpfen die Männer und Frauen um Medaillen, Titel und persönliche Bestleistungen. Gleich zum Auftakt geht ein Titel nach Neu-Ulm: Theresia Baamann hat am Freitagvormittag in der Klasse Damen II mit der Luftpistole die Goldmedaille gewonnen.

