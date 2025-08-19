Basketball: Thommy Klepeisz bleibt zur Reha in Ulm, gehört aber nicht zum Kader

Am 28. September beginnt für die Basketballer von Ratiopharm Ulm die neue Saison in der Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Chemnitz, nur zwei Tage später geht es weiter zum Eurocup-Auftakt nach Ankara. Der Vizemeister der vergangenen Saison hat hinter den Kulissen die Planungen für die Spielzeit 2025/2026 weitgehend abgeschlossen. „Wir blicken auf einen kurzen, aber sehr intensiven Sommer zurück. Ich bin der Überzeugung, dass es uns gelungen ist, das Team sowohl in Bezug auf Tiefe als auch auf Vielseitigkeit hochwertig aufgestellt zu haben. Es herrscht ein für uns stimmiger Mix aus erfahrenen Routiniers, hungrigen Talenten und grundsätzlich Spielern, die bereit sind, den nächsten Schritt ihrer Karriere zu gehen“, sagt Sportdirektor Thorsten Leibenath.

Gemeinsam mit BBU-Geschäftsführer Dr. Thomas Stoll und Cheftrainer Ty Harrelson hat er den Profikader zusammengestellt. Vor dem Trainingsauftakt am Mittwoch, 20. August, sind bis auf die beiden Nationalspieler Nelson Weidemann (Deutschland) und Tobias Jensen (Dänemark) alle Spieler am Orange-Campus, auch Tommy Klepeisz. Der 34-Jährige ist zum aktuellen Zeitpunkt zwar nicht Teil des Mannschaftskaders, wird aber im gewohnten Umfeld in der Doppelstadt seine Reha fortsetzen. Er sagt: „Mein großes Ziel ist es, nach der Verletzung im Januar wieder 100-prozentig fit zu werden. Dafür gebe ich alles. Ich bin dankbar, die hervorragenden Reha-Maßnahmen am Orange-Campus nutzen zu dürfen.

Die sportliche Zukunft von Nicolas Bretzel ist weiterhin offen

Auch die Zukunft eines weiteren Publikumslieblings ist noch offen: Nico Bretzel hat noch keinen neuen Vertrag bei den Ulmern unterschrieben. Verabschiedet hat sich der Klub hingegen definitiv von Nate Hinton und Isaiah Roby, zwei Nachverpflichtungen der Vorsaison.

Gleich sechs Nachwuchsspieler werden mit Doppellizenz ausgestattet

Dafür wurden sechs Nachwuchsakteure mit Doppellizenz ausgestattet: Teo Milicic (17 Jahre), Namori Omog (19), Joel Cwik (19), Meissa Faye (17), Lenni Kunzewitsch (20) und Endurance Aiyamenkhue (18) sind damit für Ratiopharm Ulm und die Orange-Academy spielberechtigt. „Sie sollen frühzeitig in den Genuss kommen, sich mit unseren Profis zu messen, und durch das regelmäßige Training ein Gefühl für das Niveau in der BBL erhalten. Allen trauen wir zu, dass sie zukünftig den Sprung in die Bundesliga schaffen. Die Kombination aus Erfahrungen auf höchstem Niveau und früher Verantwortung in der Pro-B hat sich schon in der Vergangenheit für uns als ideal für die Spielerentwicklung erwiesen”, erklärt Sportdirektor Leibenath.