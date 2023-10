Das Unentschieden zwischen dem SV Tiefenbach und dem TSV Obenhausen nutzt nur der SGM Senden/Ay

Plus Der SV Tiefenbach muss sich gegen den TSV Obenhausen mit einem Unentschieden begnügen.

In der Fußball-Kreisliga A Iller hat der SV Tiefenbach durch das 2:2 gegen den TSV Obenhausen weitere zwei Zähler auf Tabellenführer Senden/Ay verloren. Insgesamt gesehen war die Punkteteilung gerecht, auch wenn SVT-Trainer Christoph Schregle dazu eine andere Meinung vertritt: „Für den Mehraufwand, den wir betrieben haben, wäre ein Sieg für uns durchaus verdient gewesen.“

Sein Amtskollege Uli Klar kann mit dem Remis leben: „Ich glaube wir haben es ganz gut gemacht und uns den einen Zähler redlich verdient.“ Vor allem im ersten Durchgang stellten die Gäste das gefestigtere Team. Die Einheimischen hatte zwar viel Ballbesitz, verschleppten aber immer wieder das Tempo. Der TSV hingegen ging wesentlich zielgerichteter zu Werke. Thomas Deutschenbaur bediente mustergültig Tim Hübsch, der sträflich alleingelassen zur Führung einschoss (17.). Wenig später folgte ein unglücklicher Auftritt von Schiedsrichter Ronny Eberhardt. Zuerst ließ er das Spiel laufen, als der Ball nach einem Schuss des Tiefenbachers Robin Pass durch die Hände von Keeper Niklas Weikert rutschte und das Leder nach Ansicht aller Zuschauer deutlich hinter der Torlinie war (31.). Dann pfiff er Elias Wekemann wegen angeblicher Abseitsstellung zurück. Kurz vor dem Seitenwechsel gelang Wekemann aber doch noch der Ausgleich (44.).