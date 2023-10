Der SV Tiefenbach beweist es: Die SGM Senden-Ay ist nicht unschlagbar

Plus Die ersten zehn Spiele hatte der Spitzenreiter allesamt gewonnen, jetzt erwischt es ihn heftig.

Die ersten zehn Saisonspiele in der Fußball-Kreisliga A Iller hat die SGM Senden/Ay allesamt gewonnen, jetzt hat der Spitzenreiter die ersten Flecken auf der bisher weißen Weste. De fielen mit dem 1:4 beim Tabellenzweiten SV Tiefenbach auch sehr groß und deutlich aus.

Verdient war das Ergebnis allemal, denn die Tiefenbacher lieferten ein richtig gutes Spiel ab. Was ihnen auch ihr Trainer Christoph Schregle bescheinigte: „Wir haben echt gut performt.“ Seinem Amtskollegen Simon Fischäß war die Enttäuschung deutlich anzumerken: „In so einem Spiel hätte von uns insgesamt einfach mehr kommen müssen.“