SV Tiefenbach lässt FV Altenstadt keine Chance

Lokal Die Trainer sind sich einig: Der Tiefenbacher Sieg gegen den FV Altenstadt war hoch verdient.

Das Verfolgerduell der Fußball-Kreisliga A Iller zwischen dem SV Tiefenbach und dem FV Altenstadt endete mit einem deutlichen und hochverdienten 3:1 für die Hausherren. Damit setzen sich die Tiefenbacher in der Spitzengruppe der Tabelle fest. Nach Spielende gab es bei beiden Trainern keine zwei Meinungen. Der Tiefenbacher Christoph Schregle sagte: „Der Sieg für uns war gerecht. Wir waren von Anfang an voll konzentriert.“ Sein Altenstadter Kollege Dardan Morina, der selbst verletzungsbedingt nicht spielen konnte, stimmte zu: „Da war nichts für uns drin.“