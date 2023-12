Tischtennis

vor 19 Min.

Abschiedsgala: TTC Neu-Ulm zieht ins Halbfinale der Champions League ein

Plus TTC Neu-Ulm steht nach einem 3:0 gegen den polnischen Meister Bogoria Grodzisk Mazowiecki im Halbfinale der Champions League. Es macht sich aber Wehmut breit.

Von Willi Baur Artikel anhören Shape

Mit einem überraschend klaren 3:0 gegen den polnischen Meister Bogoria Grodzisk Mazowiecki hat sich der TTC Neu-Ulm als dritte Mannschaft neben Borussia Düsseldorf und dem TTC Wiener Neustadt für die Endrunde der Tischtennis-Champions League qualifiziert, die an Ostern in Saarbrücken ausgetragen wird. Den vierten Startplatz wollen sich in dieser Woche noch die Gastgeber sichern.

Viel war vor der letzten Partie in der Gruppenphase spekuliert worden. Aber alle Überlegungen waren beim Abschiedsspiel in der Pfaffenhofener Sporthalle ganz schnell hinfällig. Die Gäste, die das TTC-Trio im Hinspiel am Rande einer Niederlage hatten, gewannen diesmal keinen einzigen Satz. „Der Unterschied war unser Heimvorteil“, befand Neu-Ulms Coach Dimitrij Mazunov. „Ein wichtiger Faktor waren die für uns ungewohnten Spielbedingungen“, stellte sein polnischer Kollege Tomasz Redzimski fest – ein anderer Tisch und eine andere Ballmarke.

