Tischtennis

vor 55 Min.

Auch Feiern will gelernt sein: So lief der Pokal-Abend des TTC Neu-Ulm

So freute sich Dimitrij Ovtcharov – nach Ansicht seines Vereinspräsidenten der Vater des Erfolgs.

Plus Der TTC Neu-Ulm gewinnt den Tischtennis-Pokal, an die Organisation einer Fete hat niemand gedacht. Für das ansonsten so umstrittene Projekt gibt es nur Lob.

Von Willi Baur Artikel anhören Shape

Auch Feiern will gelernt sein. Beim TTC Neu-Ulm etwa. Klar, der Sieg im deutschen Tischtennis-Pokal am Sonntag war der erste Titelgewinn für den noch jungen Verein und zu erwarten war er nicht unbedingt. Der erste Erfolg über den großen Konkurrenten Düsseldorfer ohnehin nicht.

