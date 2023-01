Tischtennis

vor 33 Min.

Auf die Pokal-Lust folgt beim TTC Neu-Ulm der Liga-Frust

Plus Zwei Tage nach dem ersten Titelgewinn verliert der TTC Neu-Ulm in der Tischtennis-Bundesliga gegen Saarbrücken mit 2:3. Schon am Freitag geht es weiter.

Von Willi Baur

Knapper geht’s nicht: Nur zwei Bälle fehlten dem TTC Neu-Ulm am Dienstagabend im Schlussdoppel zu einem erfolgreichen Rückrunden-Start in der Tischtennis-Bundesliga. So kassierten die Gastgeber beim 2:3 gegen den Tabellenzweiten 1. FC Saarbrücken die vierte Liga-Niederlage in Folge. Die fünfte droht schon am Freitag beim Post-SV Mühlhausen in Thüringen (18.30 Uhr).

