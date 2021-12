Aus Kumpels werden Gegner

Brisante Duelle bei Neu-Ulm gegen Bad Königshofen

Noch drei Mal müssen die Spieler des Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm vor Weihnachten an die Platten. „Wenn wir zwei dieser Spiele gewinnen, können wir weiterhin zumindest mit einem Auge nach oben schauen“, sagt Trainer Dimitrij Mazunov mit Blick auf die Tabelle, wo es inzwischen noch enger ist als im Vorjahr um diese Zeit. Für den TTC heißt das: Vier Punkte fehlen derzeit auf einen Play-off-Rang, ebenfalls nur vier Zähler freilich trennen die Neu-Ulmer vom ersten Abstiegsplatz. Am Donnerstag (19 Uhr) gastiert nun der punktgleiche Tabellennachbar TSV Bad Königshofen in die Pfaffenhofener Sporthalle.

Kopfzerbrechen bereitet dem Trainer beim Aufstellungspoker diesmal eine ganz besondere Gemengelage: Zum Kader der Gäste gehört auch der 19-jährige Russe Maksim Grebnev, der nicht nur häufig bei Mazunov mit den Neu-Ulmer Kollegen trainiert. Im Sommer wurden Grebnev und sein 20-jähriger TTC-Partner Lev Katsman zudem sensationell Europameister im Doppel, bei den Männern wohlgemerkt. Kürzlich feierte Grebnev mit dem gleichaltrigen Neu-Ulmer Vladimir Sidorenko den Titelgewinn bei den U19-Weltmeisterschaften.

Erfolge für’s Leben also, die auch verbinden. „Klar sind sie gute Freunde, aber das müssen sie an diesem Abend ausblenden und ihren Job machen“, fordert ihr Trainer und Landsmann, der das Trio verschiedentlich auch bei internationalen Einsätzen betreut hat. Als Profis müssten sie die emotionalen Aspekte eigentlich wegstecken, meint Mazunov und erinnert sich: „Früher musste ich gegen meinen Bruder um die russische Meisterschaft spielen. Das war noch schlimmer.“

Aber der 50-Jährige hat bei den Gästen nicht nur Grebnev auf dem Zettel: „Bastian Steger kann in der Liga an einem guten Tag noch immer fast jeden Gegner schlagen“, weiß er um die Stärke des 40-jährigen Oberpfälzers.

Dass sein Zögling Katsman den Routinier beim Düsseldorfer WTT-Turnier respektlos vom Tisch gefegt hat, dürfte bei Mazunovs Kaderplanung sicher relevant sein. „Im Moment noch offen“, sei demgegenüber der Einsatz Kay Stumpers. „Eher nicht“, verlautet es aus dem Umfeld des Teams, nachdem der 19-Jährige kürzlich über die Medien seinen Abschied vom TTC zum Saisonende angekündigt hatte. (pth)