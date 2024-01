Ausverkauft: 5.000 Fans kommen zum Pokal-Finale nach Neu-Ulm

Mit dem "Final Four" steht das erste Tischtennis-Highlight des Jahres bevor. Schon jetzt ist die Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm ausverkauft.

Die Endrunde um den deutschen Tischtennis-Pokal eilt von Rekord zu Rekord: Bereits 2020 war mit 4.600 Zuschauern eine Bestmarke aufgestellt worden, die in 2023 - nach zwei pandemiebedingten Events ohne Zuschauer - mit 5.000 Fans noch einmal gesteigert worden war. Bereits einige Tage vor dem Titel-Showdown freut man sich bei der Tischtennis Bundesliga (TTBL) über die Bestätigung des Rekords aus dem Vorjahr: 5.000 Besucherinnen und Besucher werden am Sonntag, 7. Januar, in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm dabei sein, das "Liebherr Pokal-Final Four" ist damit ausverkauft. Die TTBL verweist darauf, dass Resttickets allenfalls über Rückläufer erhältlich sind.

"Wir dürfen vier absolute Top-Mannschaften mit ihren Weltklassespielern begrüßen, alle Fans werden ein wahres Tischtennis-Fest erleben. Wir freuen uns schon jetzt auf das Kribbeln und auf die ganz besondere stimmungsvolle Atmosphäre“, sagt Nico Stehle, Geschäftsführer der ausrichtenden Tischtennis Bundesliga GmbH. „Dass der Zuschauerzuspruch auch in diesem Jahr wieder so groß ist, freut mich ungemein und spricht nicht nur für das große Interesse am Tischtennissport, sondern auch für die Qualität des Events“, ergänzt Stehle.

Das ist das Programm für die Pokal-Finalrunde

Im Final Four 2024 kommt es am Sonntag im Halbfinale ab 11 Uhr gleich für zwei Spieler zum Wiedersehen mit ihrem Ex-Verein: Ricardo Walther (ehemals Borussia Düsseldorf) fordert mit dem ASV Grünwettersbach den Rekordpokalsieger Düsseldorf um Dang Qiu (ehemals ASV Grünwettersbach) heraus. Am anderen Tisch kämpft der Lokalmatador um den Finaleinzug: Die TTF Liebherr Ochsenhausen mit dem aktuellen Weltranglistenfünften Hugo Calderano treffen auf den amtierenden Champions League-Sieger 1. FC Saarbrücken TT. Nach einer kurzen Umbaupause findet schließlich das Finale statt.

Alle drei Partien des Tages werden live und in voller Länge beim Streamingdienst Dyn übertragen. Eine ausführliche Zusammenfassung des Tischtennis-Highlights ist am Montag, 8. Januar, ab 18.30 Uhr beim Spartensender Sport1 zu sehen. (AZ)