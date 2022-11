Tischtennis

vor 17 Min.

Beim TTC Neu-Ulm steigt die Vorfreude auf den "Super-Sonntag"

Deutschlands Top-Mann Dimitrij Ovtcharov ist am Wochenende wieder einmal für den TTC Neu-Ulm im Einsatz. Möglicherweise gleich mehrfach.

Plus Die Tischtennis-Profis des TTC Neu-Ulm müssen binnen weniger Stunden zweimal an die Platte. Vormittags ist Champions League, am Abend kommt Düsseldorf zum Bundesliga-Topspiel.

Von Willi Baur Artikel anhören Shape

Der Countdown für den „Super-Sonntag“ der deutschen Tischtennis-Szene in der Ulmer Kuhberghalle läuft: Ab 11 Uhr will Bundesligist TTC Neu-Ulm gegen den polnischen Vertreter Dekorglass Dzialdowo mit einem Weltklasse-Trio den ersten Schritt ins Halbfinale der Champions League feiern, um 17 Uhr erwarten die Gastgeber vermutlich in etwas veränderter Besetzung Rekordmeister Borussia Düsseldorf zum Spitzenspiel der Bundesliga. Beide Partien mussten kurzfristig nach Ulm verlegt werden, weil die Pfaffenhofener Sporthalle wegen eines Brandschadens derzeit gesperrt ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .