Tischtennis-Bundesliga

18:00 Uhr

Mit Kay Stumper rechnet beim TTC Neu-Ulm niemand mehr

Kay Stumper wurde seit Wochen nicht mehr eingesetzt und in der nächsten Saison wird er sowieso ziemlich sicher für Düsseldorf spielen. Aber gerade in seiner Altersklasse hat der TTC Neu-Ulm mehrere Alternativen.

Plus Kay Stumper wird wohl nach Düsseldorf wechseln. In Neu-Ulm scheint er bereits in Ungnade gefallen zu sein – aber es gibt ja mehrere Alternativen.

Von Willi Baur

Was ein ambitionierter Trainer von seinen Spielern in der kurzen Weihnachtspause erwartet, das hat Dimitrij Mazunov vom Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm selbst vorgelebt: „Schön gegessen und die Zeit mit der Familie genossen“ habe er zwar auch. Aber eben nicht nur. Laufen an der frischen Luft sei überdies angesagt gewesen, zudem hat der Trainer viel nachgedacht und intensive Gespräche mit seinem Klubchef Florian Ebne geführtr. Denn beide denken schon über das Saisonende hinaus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen