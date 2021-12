Und plötzlich ein Gipfeltreffen

Neu-Ulm spielt als Vierter gegen den Dritten Saarbrücken.

Vor ein paar Tagen noch ein skeptischer Blick in die untere Tabellenregion, seit Sonntag ein Play-off-Platz: Der TTC Neu-Ulm fährt in der Tischtennis-Bundesliga weiterhin Achterbahn. Aber nicht nur der. Emotionale Wallungen verzeichnete man am Sonntag auch andernorts.

Gleich mehrere Überraschungen haben vor dem letzten Vorrunden-Spieltag Verschiebungen im Zwölferfeld bewirkt. Ochsenhausens Niederlage in Grünwettersbach etwa, Saarbrückens Heimpleite gegen Bergneustadt vor allem und ein wenig auch der Bad Königshofener Erfolg in Fulda. So wird am Mittwoch (19 Uhr) die Neu-Ulmer Heimpartie gegen Saarbrücken in Pfaffenhofen zum Spitzenspiel.

Dass dabei der Tabellenvierte (12:8 Punkte) den Dritten (14:6) erwartet, kleidet TTC-Trainer Dimitrij Mazunov in die passenden Worte: „Saarbrücken ist sicher leicht favorisiert, aber wir müssen und werden uns nicht verstecken.“ Fraglos hätten beim Deutschen Meister von 2020 „alle drei Spieler große Qualität“, sagt der 50-Jährige: „Aber wir spielen zu Hause und haben zwei Siege im Rücken.“

Hinzu kommt: Den Gästen fehlt seit dem ersten Spieltag ihr chinesischer Spitzenmann Shang Kun. Der 31-jährige Linkshänder weilt aus privaten Gründen nach wie vor in der Heimat. „Fast ein Luxusproblem“ sei demgegenüber das eigene personelle Angebot, meint Mazunov: „Alle vier Spieler sind momentan gut drauf.“ Auch Vladimir Sidorenko also, der zuletzt zwei Mal pausieren musste.

„Vermutlich wieder aus dem Bauch heraus“ werde er das Team benennen, lässt der Trainer durchblicken. Eine Rolle dürfte dabei freilich die Erinnerung an das EM-Finale Anfang Oktober spielen. Damals knackte insbesondere Saarbrückens Routinier Patrick Franziska mit zwei Einzelsiegen den Widerstand der famos aufspielenden jungen russischen Mannschaft mit den TTC-Spielern Sidorenko und Lev Katsman. (pth)