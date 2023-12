Tischtennis

Champions League: Tischtennis-Stars des TTC Neu-Ulm sind auf Abschiedstour

Dimitrij Ovtcharov und der TTC Neu-Ulm spielen am Sonntag in Pfaffenhofen in der Champions League.

Plus Der TTC Neu-Ulm mit Stars wie Dimitrij Ovtcharov bestreitet am Sonntag ein Champions-League-Heimspiel in Pfaffenhofen. Ist es der letzte Auftritt in der Region?

Von Willi Baur

Abschiedsgala oder Ende aller Titelträume? Die Bandbreite der Möglichkeiten für den TTC Neu-Ulm ist groß vor dem Rückspiel in der Tischtennis-Champions League gegen den mehrfachen polnischen Meister Bogoria Grodzisk Mazowiecki am Sonntag in der Pfaffenhofener Sporthalle (17 Uhr). Dabei könnte den Gastgebern zum Gruppensieg sogar eine knappe Niederlage reichen.

Für Neu-Ulms deutschen Spitzenmann Dimitrij Ovtcharov sind solche Rechenspiele tabu. „Wir wollen gewinnen und in die Endrunde“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Unmittelbar nach seiner Rückkehr aus China übrigens, wo er ein prominent besetztes Turnier bestritten hat. „Acht Spiele, alle gewonnen“, stellte er zufrieden fest und versicherte: „In den Wochen zuvor habe ich hart trainiert, ich fühle mich gut.“ Das lasse für Sonntag hoffen: „Diesmal bin ich besser in Form als im Hinspiel“, verspricht der 35-Jährige.

