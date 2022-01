Champions League: TTC Neu-Ulm ist im Osten Russlands chancenlos

Für den TTC Neu-Ulm ist das Abenteuer Champions League beendet. Bei UMMC Jekaterinburg verlor der Bundesligist auch das Rückspiel deutlich.

Tischtennis-Bundesligist TTC Neu-Ulm ist im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Die russische Spitzenmannschaft UMMC Jekaterinburg, die schon das Hinspiel in Pfaffenhofen mit 3:0 für sich entschieden hatte, war auch am Mittwoch in eigener Halle für das junge TTC-Trio eine Nummer zu groß und siegte mit dem gleichen Ergebnis.

Im Gegensatz zur Heimpartie gewannen die Neu-Ulmer diesmal nicht einen einzigen Satz. „Wir müssen nur an uns glauben. Dann haben wir auch eine Chance“, hatte TTC-Trainer Dimitrij Mazunov vor der Abreise in den Osten Russlands erklärt. Die hatten seine Schützlinge anfangs durchaus. Neu-Ulms junger Russe Vladimir Sidorenko etwa vergab im Eröffnungsmatch gegen den Weltranglisten-15. Liam Pitchford aus England im ersten Durchgang drei, im zweiten zwei Satzbälle.

Parallelen zum ersten Vergleich in Pfaffenhofen

Aber ganz schnell wurden eben auch Parallelen zum ersten Vergleich erkennbar: Die TTC-Jungspunde kämpften in vielen Phasen auf Augenhöhe. Doch wenn es am Satzende eng wurde, spielten die seit Jahren auf der internationalen Bühne etablierten Akteure des Klubs, der von einem großen Bergbaukonzern getragen wird, ihre Routine aus und legten noch einen Tick zu.

So ging es Sidorenko und so ging es im dritten Einzel auch seinem griechischen Mannschaftskollegen Ioannis Sgouropoulos gegen den 25-jährigen Kroaten Tomislav Pucar. Da spielte der im ersten Satz noch ziemlich blockiert wirkende TTC-Mann im zweiten Durchgang konstant auf Augenhöhe, vergab jedoch zwei Satzbälle. Pucar nutzte demgegenüber seine vierte Chance und hatte danach seinen Kontrahenten im Griff.

Lav Katsman ist chancenlos gegen den Dänen Jonathan Groth

Nur Neu-Ulms zweiter junger Russe, der 20-jährige Lev Katsman, war gegen den neun Jahre älteren Dänen Jonathan Groth absolut chancenlos. Ratlos überdies, vor allem wegen großer Probleme mit den Aufschlägen und vieler leichter Fehler. Der fünffache dänische Meister dagegen, momentan 33. der Weltrangliste, nutzte fast jede Chance zum Punktgewinn. Danach war das Match gelaufen, für ein Entscheidungsspiel hätte der TTC zumindest einen 3:1-Sieg benötigt.

Spielt Neu-Ulm kommende Saison wieder in der Champions League?

Jekaterinburg trifft nun im Halbfinale auf den Titelfavoriten Fakel Orenburg, Neu-Ulm kann in der kommenden Saison einen zweiten Anlauf in der Königsklasse starten. TTC-Präsident Florian Ebner zufolge reichen die Ergebnisse seines Teams in den beiden Qualifikationsturnieren für eine neuerliche Startberechtigung aus.

UMMC Jekaterinburg – TTC Neu-Ulm 3:0

Liam Pitchford – Vladimir Sidorenko 3:0 (13:11, 14:12, 11:5)

Jonathan Groth – Lev Katsman 3:0 (11:7, 11:4, 11:5)

Tomislav Pucar – Ioannis Sgouropoulos 3:0 (11:5, 16:14, 11:2)