Champions-League: TTC Neu-Ulm zieht nach Krimi ins Halbfinale ein

Plus Im polnischen Dzialdowo müht sich der TTC Neu-Ulm fast drei Stunden lang zu einem 3:2-Sieg. Im Halbfinale der Champions League wartet ein Bundesliga-Konkurrent.

Mit dem siebten Sieg im siebten Spiel, einem 3:2 im polnischen Dzialdowo, hat sich Tischtennis-Bundesligist TTC Neu-Ulm für das Halbfinale der Champions League qualifiziert. Aber die mutig aufspielenden Gastgeber zwangen das favorisierte Weltklasse-Trio zu einem fast dreistündigen Tischtennis-Krimi über die volle Distanz. Zum „Mann des Abends“ avancierte der einzige Pole an der Platte.