Champions League: Und schon wieder wartet Rekordmeister Düsseldorf

In Luxemburg wurden die Halbfinals der Tischtennis-Champions-League ausgelost. Der TTC Neu-Ulm bekommt es mit Borussia Düsseldorf zu tun. Wieder einmal.

Tischtennis-Bundesligist TTC Neu-Ulm trifft im Halbfinale der Champions League auf den deutschen Rekordmeister Borussia Düsseldorf. Das ergab die Auslosung am Mittwoch in Luxemburg.

Groß war die Auswahl möglicher Gegner dabei freilich nicht: Die Rheinländer waren aufgrund ihrer Vorjahresergebnisse ebenso gesetzt wie der 1. FC Saarbrücken, insofern wurden den beiden Topmannschaften lediglich die jeweiligen Gegner zugelost. „Düsseldorf ist fraglos die schwerere Aufgabe. Dafür haben wir im Endspiel gute Chancen, wenn wir das Halbfinale überstehen“, kommentierte TTC-Präsident Florian Ebner gewohnt trocken die Ziehung.

Gespielt wird Mitte Februar

Ausgetragen wird das Halbfinale mit Heimrecht und Auswärtsspiel, unter Umständen mit einem „Golden Match“ unmittelbar nach der zweiten Partie. Bisher stehen nur die Zeitfenster für beide Spiele fest: Zwischen dem 10. und 14. Februar für das Heimspiel, zwischen 15. und 19. Februar für das Rückspiel. Offen ist noch der Austragungsort. „Das werden wir Mitte Januar entscheiden“, hat der Klubchef angekündigt.

Bereits am 8. Januar treffen sich „die drei derzeit stärksten Mannschaften Europas“ (Ebner) und die TTF Ochsenhausen bekanntlich bei der nationalen Pokalendrunde in der Ratiopharm-Arena. In diesem Fall hat Neu-Ulm mit dem Halbfinalgegner Ochsenhausen das etwas günstigere Los gezogen.