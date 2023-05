Das Kapitel Bundesliga ist beendet: TTC Neu-Ulm gewinnt zum Abschluss

Der TTC Neu-Ulm verabschiedet sich mit einem klaren 3:0-Sieg in Grenzau aus der Tischtennis-Bundesliga. Gegen kein anderes Team gewann Neu-Ulm öfter.

Mit einem glatten 3:0-Erfolg beim TTC Zugbrücke Grenzau hat sich der TTC Neu-Ulm am Sonntag aus der Tischtennis-Bundesliga verabschiedet. Der Traditionsklub aus dem Westerwald ist damit seinem Ruf als Lieblingsgegner der Neu-Ulmer treu geblieben: Sieben der acht Begegnungen in den vergangenen vier Jahren gingen an den deutschen Pokalsieger, der seine letzte Saison im Oberhaus auf dem achten Tabellenplatz beendete.

„Es war ein positiver Abschluss und gibt uns ein gutes Gefühl“: So kommentierte Neu-Ulms Trainer Dimitrij Mazunov den 43. Sieg seines Teams in insgesamt 87 Liga-Spielen. Überbewerten wollte er ihn freilich aus guten Gründen nicht. Grenzau schonte wie einige weitere Klubs am letzten Spieltag sein internationales Spitzenpersonal und die Vereinskasse, verzichtete auf seinen taiwanesischen Führungsspieler Yi-Hsin Feng und den etatmäßigen englischen Ersatzmann Samuel Walker.

Lev Katsman dominiert das Duell mit Grenzaus Patrick Baum

„Vor allem bei Patrick Baum war nach dem langen Zittern und dem letztlich gesicherten Klassenerhalt ein wenig die Luft raus“, hatte Mazunov zudem festgestellt. Die Freude über Lev Katsmans starken Auftritt im Eröffnungseinzel sollte das nicht schmälern. Hoch motiviert, beweglich und nervenstark diktierte der 22-jährige russische Linkshänder die Partie gegen den inzwischen 35-jährigen Baum.

Völlig überfordert war danach dessen Mannschaftskollege Nikola Grujic bei seinem Liga-Debüt gegen Neu-Ulms stärksten Spieler Vladimir Sidorenko. Dagegen sah der 20-jährige Pole Macieji Kubik nach zwei Sätzen gegen Maksim Grebnev wie der sichere Sieger aus. Doch der blonde Russe mit dem großen Kämpferherz erzwang mit zahlreichen hochklassigen Ballwechseln noch den Satzausgleich, wehrte im fünften Durchgang zwei Matchbälle ab und holte in der Verlängerung schließlich mit zwei mutigen Vorhand-Angriffen den letzten Siegpunkt in der Neu-Ulmer Liga-Geschichte.

TTC Zugbrücke Grenzau – TTC Neu-Ulm 0:3.

Patrick Baum – Lev Katsman 0:3 (5:11, 8:11, 6:11);

Nikola Grujic – Vladimir Sidorenko 0:3 (8:11, 6:11, 5:11);

Macieji Kubik – Maksim Grebnev 2:3 (11:7, 11:6, 4:11, 6:11, 10:12).