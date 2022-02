Tischtennis

08:30 Uhr

Der TTC Neu-Ulm geht auf Reise: Zwei Auswärtsspiele in drei Tagen

Eine Revanche täte so gut: Vladimir Sidorenko trifft am Freitag auf den Spieler, der ihm die Olympia-Teilnahme vermasselt hat.

Plus Zwei Spiele binnen 48 Stunden bestreitet der TTC Neu-Ulm in der Tischtennis-Bundesliga. Trotz zuletzt drei Niederlagen in Folge beteuert Trainer Mazunov: "Die Stimmung ist gut".

Von Willi Baur

Zuletzt drei Niederlagen in Folge haben offenbar das Betriebsklima beim Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm nicht merklich getrübt. „Die Stimmung ist gut“, versicherte Trainer Dimitrij Mazunov vor den beiden schweren Auswärtsspielen seines Teams am Freitag (20 Uhr) in Bergneustadt und am Sonntag (15 Uhr) in Bad Königshofen.

