Tischtennis

vor 33 Min.

Der TTC Neu-Ulm ist gerade rund um den Globus präsent

Plus Alle acht Akteure des Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm sind gerade im Einsatz. Die einen spielen beim Europa Cup in Tschechien, die anderen mit der Weltspitze in Macao.

Von Willi Baur

Großeinsatz für alle acht Akteure des Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm: Die im Europa Cup als „Team Europe“ geführte zweite Mannschaft des Klubs schaffte in Ostrava mit dem Gruppensieg den Sprung ins Achtelfinale des Wettbewerbs. Die vier Topstars des TTC sind unterdessen mit unterschiedlichem Erfolg in das hochkarätig besetzte und mit 800.000 Dollar Preisgeld dotierte WTT-Turnier in Macao gestartet.

