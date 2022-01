Tischtennis

Deshalb ist die Europa-Reise des TTC Neu-Ulm bald vorbei

Plus Der TTC Neu-Ulm verliert das Hinspiel in der Champions-League gegen Jekaterinburg glatt mit 0:3. Die Anfeuerungen in russischer Sprache gelten dabei dem Bundesligisten.

Von Willi Baur

Das wird es wohl dann demnächst gewesen sein in Sachen Champions-League für den Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm. Im Gegensatz zu den Vorjahres-Finalisten Düsseldorf und Saarbrücken, die an den Vortagen ihre Partien klar für sich entschieden hatten, hat der dritte deutsche Vertreter in der Königsklasse schon vor dem Viertelfinal-Rückspiel am kommenden Mittwoch nur noch eine Minimalchance.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

