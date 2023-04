Tischtennis

vor 20 Min.

Die drei jungen Russen verlassen den Tischtennis-Bundesligisten Neu-Ulm

Maksim Grebnev verlässt den TTC Neu-Ulm und kehrt zurück in seine Heimat.

Plus In zwei Wochen bestreitet der TTC Neu-Ulm sein Abschiedsspiel in der Tischtennis-Bundesliga. Schon jetzt steht fest: Die Spieler gehen künftig getrennte Wege.

Knapp zwei Wochen vor dem Saisonfinale in der Tischtennis-Bundesliga steht fest: Alle drei Russen, die zuletzt die Partien im Oberhaus bestritten haben, werden den TTC Neu-Ulm im Sommer verlassen. Der Verein zieht sich bekanntlich nach der Runde freiwillig aus der Liga zurück und will im Herbst nur noch in der Champions League antreten.

Wie TTC-Trainer Dimitrij Mazunov im Gespräch mit unserer Redaktion bestätigt hat, wird Vladimir Sidorenko zum französischen Spitzenklub TTC Hennebont wechseln. Der 21-jährige Linkshänder und frühere U21-Europameister profitierte dabei wohl von seiner guten Einzelbilanz (16:11) in der Liga. Seine beiden weniger erfolgreichen Mannschaftskollegen werden demgegenüber in ihre russische Heimat zurückkehren. Maksim Grebnev, der in der Liga aktuell eine 8:11-Bilanz aufweist, geht zum Meister Fakel Orenburg.

