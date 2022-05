Dimitrij Ovtcharov spricht im Sportstudio nicht nur über Tischtennis

Plus Dimitrij Ovtcharov äußert sich im „Aktuellen Sportstudio“ auch zum Krieg in der Ukraine - und beweist, dass er auch mit einem viel größeren Ball umgehen kann.

Dimitrij Ovtcharov und seine drei künftigen Mannschaftskollegen beim Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm sind in der Anfang Mai veröffentlichten neuen Weltrangliste zwar etwas abgerutscht, dafür aber finden sich jetzt inklusive des Schweden Truls Moregard alle vier Neuzugänge unter den Top Ten. Das befördert natürlich die mediale Aufmerksamkeit am Neu-Ulmer Einkaufscoup weiter.