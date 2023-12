Erneut volle Hütte? Tickets fürs Pokalfinale in Neu-Ulm sind gefragt

Am 7. Januar spielt die Creme de la Creme des deutschen Tischtennis in Neu-Ulm um den Pokalsieg. Viele Tickets für das Saison-Highlight gibt es nicht mehr.

Unter den Tischtennis-Fans in Deutschland steigt das Pokal-Fieber. Knapp vier Wochen vor dem Finalturnier am 7. Januar in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm stimmten die Stadtoberhäupter Ulms und Neu-Ulms, Vertreter der Arena und der TTF Liebherr Ochsenhausen auf das erste Highlight der nationalen Saison ein.

„Ich freue mich auf die besondere Stimmung in der Arena“, sagte Ulms Bürgermeister Martin Bendel im Vorfeld der inzwischen neunten Pokal-Endrunde an der Donau in Folge. Seine Neu-Ulmer Kollegin Katrin Albsteiger betonte, dass „Spitzensport in der Region ein Zuhause hat“. Weiter meinte sie: „Das vergangene Final Four war das erste Tischtennis-Event, bei dem ich war, und ich habe gestellt, dass es superspannend ist.“

Meister, Champions-League-Sieger und Platzhirsch sind dabei

Das Teilnehmerfeld ist in dieser Saison außergewöhnlich: Dabei sind Rekordpokalsieger und amtierender deutscher Meister Borussia Düsseldorf, Champions League-Titelträger 1. FC Saarbrücken, Platzhirsch Ochsenhausen und der ASV Grünwettersbach, Pokalsieger von 2020. „Wir können vier absolute Top-Mannschaften mit Ihren Weltklassespielern begrüßen und alle Fans dürfen sich auf einen Leckerbissen freuen“, meinte TTBL-Geschäftsführer Nico Stehle. Kristijan Pejinovic, Präsident der TTF Ochsenhausen, untermauerten die sportlichen Ambitionen seiner Mannschaft: „Wenn man es schon ins Halbfinale geschafft hat, möchte man natürlich auch ins Finale und um den Titel mitspielen.“ TTF-Spieler Alvaro Robles fügt hinzu: „Wir haben mit Hugo Calderano die Nummer fünf der aktuellen Weltrangliste in unserem Team und wir wissen um unsere Fähigkeiten.“

Bereits 4000 Tickets für die Finalrunde sind verkauft

Nachdem Anfang 2023 in der ausverkauften Ratiopharm-Arena mit 5000 Besucherinnen und Besuchern ein Zuschauerrekord aufgestellt wurde, freut sich TTBL-Geschäftsführer Stehle über den aktuellen Stand des Vorverkaufs. Knapp 4000 Tickets seien bereits vergeben. (AZ)