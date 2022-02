Tischtennis

vor 33 Min.

Fünf Spiele, fünf fünfte Sätze - und wieder verliert der TTC Neu-Ulm

Plus Spannender hätte das Bundesliga-Derby zwischen dem TTC Neu-Ulm und den TTF Ochsenhausen kaum sein können. Die Gastgeber gehen aber erneut leer aus.

Von Willi Baur

Dimitrij Mazunov, seit knapp zwei Jahren Trainer des Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm, muss weiter auf seinen ersten Derbysieg gegen seinen Ex-Klub TTF Ochsenhausen warten. Am Mittwoch setzte sich das Trio aus Oberschwaben in der Sporthalle Pfaffenhofen einmal mehr denkbar knapp mit 3:2 durch und darf weiter auf eine Teilnahme an den Play-offs hoffen. Der TTC fiel dagegen auf Tabellenplatz acht zurück.

