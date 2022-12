Tischtennis

vor 47 Min.

Jetzt ist beim TTC Neu-Ulm mentale Aufbauarbeit gefordert

Plus Der TTC Neu-Ulm verliert in der Bundesliga 1:3 gegen den Post-SV Mühlhausen - und mit Ochsenhausen wartet schon die nächste Herausforderung.

Von Willi Baur

Der Höhenflug des TTC Neu-Ulm in der Tischtennis-Bundesliga ist vorerst beendet. Nach der 1:3-Heimniederlage am Montagabend gegen den Post-SV Mühlhausen droht dem Trio von Trainer Dimitrij Mazunov jetzt der Sturz ins Niemandsland der Tabelle. Denn die Aufgabe am Donnerstag bei den TTF Ochsenhausen wird vermutlich noch schwerer.

