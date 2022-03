Jetzt ist der Wechsel fix: Kay Stumper spielt künftig für Borussia Düsseldorf

Kay Stumper verlässt den Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm. Der 19-Jährige hat bei Rekordmeister Düsseldorf einen Vertrag bis 2025 unterschrieben.

Was sich schon seit einigen Monaten angedeutet hat, ist jetzt perfekt: Jugend-Europameister Kay Stumper wird zum Saisonende den Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm verlassen und zum deutschen Rekordmeister Borussia Düsseldorf wechseln. Das 19-jährige Nachwuchstalent hat dort einen Vertrag unterschrieben, der bis 2025 gilt.

Stumper soll beim aktuellen Spitzenreiter der Liga den schwedischen Nationalspieler Kristian Karlsson ablösen, der sich nach Frankreich verändern will. „Kay ist einer der besten Spieler seines Alters in Europa. Er hat eine herausragende Begabung und wir setzen große Hoffnungen in ihn“, sagte Borussia-Manager Andreas Preuß.

Stumper lebt und trainiert schon länger in Düsseldorf

Der Spieler selbst, der schon seit längerer Zeit in Düsseldorf lebt und trainiert, spricht von „optimalen Rahmenbedingungen“ bei seinem künftigen Verein und will sich hier nach eigenen Worten weiterentwickeln sowie in der Weltrangliste nach vorne arbeiten. Beim TTC war Kay Stumper zuletzt nur noch vereinzelt eingesetzt worden. Gleichwohl weist er beim derzeit Tabellensiebten der Liga mit 6:2 die zweitbeste Einzelbilanz nach Tiago Apolonia auf, der den bayerischen Klub bekanntlich ebenfalls verlassen wird und kürzlich beim ASV Grünwettersbach unterschrieben hat.